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小組賽2勝1敗 中華女排挺進8強

火力遭到壓制 日本得分成功率破60％

中華女排無緣4強 排名戰首場對哈薩克

2026年愛知·名古屋亞運女子排球賽事今（20）日展開關鍵的8強淘汰賽，世界排名第37的中華女排強碰地主強敵日本隊。雖然中華隊在開局遭遇對手密集火力壓制後，隨後兩局迅速調整狀態、逐漸找回攻擊節奏，但最終仍難突破地主的防守高牆，以12：25、16：25、19：25遭到直落三淘汰，無緣挺進4強，明起5至8名排名賽，首場交手哈薩克。中華女排在本屆亞運預賽被分在C組，首戰展現極佳的發球壓迫力，以25：14、25：15、25：9輕取吉爾吉斯旗開得勝；次戰面對蒙古隊，再度發揮戰力優勢，以25：22、25：8、25：14直落三拿下二連勝，提前鎖定8強席次。小組賽最終戰面對世界排名第13的亞洲勁旅泰國，中華隊雖以22：25、22：25、20：25落敗，但仍以2勝1敗、C組第二名的成績順利晉級8強淘汰賽，並在淘汰賽首輪強碰A組第一的地主日本隊。開局地主日本隊展現強烈主場氣勢，中華隊進攻端受制於對手防線，全隊35次攻擊僅成功8次，進攻成功率僅23％。反觀日本隊40次攻擊拿下17分（成功率43％），且攔網端以4比1取得絕對優勢。中華隊首局以許菀芸拿下3分最高，許甄軒、蔡幼群與吳紫華各貢獻2分，未能擋下日本隊首局的大攻勢。中華隊重整旗鼓，進攻端表現大幅回升，22次攻擊成功8次，成功率提升至37％，並靠著日本隊的失誤進帳7分。然而日本隊單局進攻成功率飆升至61％，外加2次攔網與2記發球得分得分，中華隊以16：25再丟一局。背水一戰的中華隊打出全場最頑強的拉鋸戰，進攻37次、成功11次（成功率30％），與日本隊的33％已相當接近。雙方在發球得分（各1分）及利用對手失誤得分（各6分）均戰成平手，中華隊全程緊咬比分；但在關鍵時刻，日本隊仍憑藉攔網端3比1的優勢奠定勝基。最終中華隊以19：25惜敗。中華女排雖然無緣4強，但明起仍有5到8名排名戰要努力，首場明天台灣時間12點交手哈薩克。