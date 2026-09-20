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台韓戰先發投手公布 中華隊派出「奇兵」林佾葳

開打前夕陣容異動 「火球男」潘文輝因母隊賽程缺席

名古屋亞運棒球項目明天分組預賽開打，中華隊首戰台灣時間17：30分強碰4連霸的強權韓國，上演經典台韓大戰，今（20）日雙方公布先發投手，中華隊並未推出王彥程、林昱珉雙旅外王牌，反而是由合作金庫20歲小將林佾葳先發，韓國則由經典賽當家王牌郭彬出戰，勝方高機率以分組第一晉級，等於超級循環輪先搶一勝在手。亞運棒球本次徵召多位旅外投手，卻因賽季進行中或是傷勢陸續辭退，王彥程、林昱珉雙王牌為母隊投完最後一場先發後趕來與中華隊會合，但最終並未扛下首戰先發。賽前韓媒多數預測中華隊會派上有旅日經驗的左投王彥程壓陣，然而教練團最終選擇出奇制勝，鎖定來自業餘勁旅合作金庫的林佾葳。年僅20歲的林佾葳曾參與中職選秀落選，後續轉戰業餘賽場有不錯表現，還曾在經典賽陪中華隊練兵，如今成為「奇兵」扛下首戰先發重任，成為明戰最大焦點。韓國隊方面，則不敢掉以輕心，派出效力於斗山熊的王牌右投郭彬先發，郭彬今年狀態極佳，還曾刷新生涯極速160公里火球，韓國隊本屆亞運目標挑戰棒球項目5連霸，首戰對上中華隊即視為攸關分組第一與晉級形勢的最關鍵戰役。除了先發投手公布外，中華隊在開打前夕也面臨投手陣容調整。原本被設定擔綱終結者重任的旅美23歲「火球男」潘文輝，因所屬美職母隊一路打進季後賽冠軍戰，經多方協調後確定趕不及亞運賽程而遺憾退隊，中華隊後援防線的調度安排也將考驗教練團的應變能力。