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▲統一獅陳鏞基今日賽後迎接引退儀式，全隊將他高高拋起，祝福他退休愉快。（圖／統一獅提供,2026.9.20）

▲陳鏞基引退儀式最大彩蛋，「閨蜜」老婆騎重機現身，讓他央當驚喜。（圖／統一獅提供,2026.9.20）

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（20）日賽後舉辦「鏞不止步」引退儀式，「台灣轟炸機」陳鏞基親自向球迷發表引退感言。陳鏞基回憶國家隊時期後勤人員僅4人，「現在後勤人數至少30人。以前對上日本、韓國，還沒打之前，總想著少輸幾分就算贏。」陳鏞基說，台灣棒球技術進步、職棒產業活絡，這些都是前輩們苦撐下來的甜美果實，期盼年輕選手能自愛且珍惜。陳鏞基最後也感性地向自己致意，「雖然沒上大聯盟是遺憾，但如果沒有這些過程，也不會有現在的我。我對棒球的心從沒停止過，未來也會持續下去。辛苦了，陳鏞基。」陳鏞基表示，原本以為打雅典奧運是人生中最緊張的時刻，「但跟今天比起來，那個好像還好。」陳鏞基說自己從10歲開始打棒球，一轉眼打了33年，「我蠻佩服我自己，也感覺很幸運，可以決定自己在什麼時候退休。」陳鏞基坦言，2010年回台發展後，最珍貴的回憶都在台南球場，「但時間是最現實的，台南棒球場跟我一樣都老了，我很驕傲能在亞太球場舉辦引退。」陳鏞基感謝求學時期的教練們，以及在美國一路幫助過他的球探與好友們。他也特別向獅隊董事長凃忠正、領隊蘇泰安、球團行政人員、應援團長標哥、達平以及Uni-Girls致謝。致詞時他還幽默地開了聯盟玩笑，「我打中職第1年平均人數3000人，今年已經超過1萬人，但我不會頒東山再起獎給聯盟，因為他們當年也沒有給我。」回顧國家隊生涯，陳鏞基提到，以前打中華隊時，後勤、翻譯、管理加起來僅有4人，「現在後勤人數至少30人。以前對上日本、韓國，還沒開打前，總想著少輸幾分就算贏；現在我們是世界冠軍，10幾年下來，台灣棒球技術進步，職棒產業活絡，規模越做越大。」他語重心長地提醒年輕後輩，「現在享受到的這一切，都不是理所當然。我的學長們在最辛苦的時間苦苦撐著，一步一步打拚到我們這一代承接，現在要正式交給你們了。」陳鏞基強調，「我要叮嚀一句話，千萬千萬要自愛、要珍惜。」他引用鈴木一朗的名言指出，「對自己負責，就是對隊友負責、更是對球迷負責。時間很公平，一天24小時看你怎麼運用。球賽不會缺了誰就打不了，天分是進入職棒的入場券，但真正能留下來的人，必須完全投入、充分準備並維持自律，這才是職業球員的精神。」陳鏞基也感謝全台球迷過去23年來的相伴支持，「謝謝熱愛棒球的你們，見證我的棒球生涯。棒球讓我們從陌生人變成互相鼓勵、扶持的戰友，你們用高亢的嗓音震懾敵方，我們用球技撂倒對手。」談及家庭，陳鏞基感謝父母一路以來的成全，「若當時沒成全我繼續打球，就沒有現在的陳鏞基。你們替我取名『馬耀』，希望我成為閃耀的星星，我會繼續努力做好這件事，希望一直是你們的驕傲。」接著他話鋒一轉，幽默爆料自己的兒女，「以前眼裡只有爸爸，現在卻叫我去搶張皓崴的人形立牌，你們永遠是爸爸在場上打拚的動力。」最後，陳鏞基感謝身兼「閨蜜」的老婆，「以前我的生活只有棒球，是妳告訴我人生還有很多值得探索的事物，無論在什麼位置都要保持謙虛、懂得換位思考。謝謝妳默默付出，這是我最幸福的事情，往後我們一起共同努力，增添更棒的人生風景。」致詞尾聲，陳鏞基再次把掌聲送給自己，「從第一次亞錦賽當國手，到奧運、12強、經典賽，從全隊最菜打到年紀比教練還大。雖然沒能登上大聯盟是遺憾，但沒有這些過程，就不會有現在的我。我對棒球的心從未停止過，未來也會一直持續下去。辛苦了，陳鏞基。」