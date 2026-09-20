一年一度的中秋節即將在 9 月 26 日到來，隨著佳節腳步逼近，有 4 個生肖的財運也將迎來一波有感的上升期！命理專家艾菲爾老師特別點名生肖牛、雞、龍、鼠在下週的財氣特別旺盛。不過這波好運指的並非突然暴富，而是「錢的流動開始變順」，無論是該收的款項、該談的收入，或是曾被忽略的機會，都有望逐漸浮現。建議上榜的朋友不妨趁著週末，先把財務漏洞補起來，並為下週設定明確的金錢目標，才能讓財運真正累積，避免賺多少就流失多少。
中秋節週末運勢搶先看
生肖牛：守住錢袋補黑洞！開源節流雙管齊下
屬牛的朋友下週財運關鍵在於「守成」。近期可開始檢視並調整固定的開銷，只要果斷刪除不必要的花費，手上的可用資金就會明顯增加。週末建議特別檢查訂閱服務、信用卡自動扣款與日常零碎支出，揪出那些「不多但一直扣」的金錢黑洞。
在工作收入方面，也非常適合將過去累積的成果重新整理，主動為自己爭取應得的報酬或資源。下週的財運將呈現穩定向上的節奏，真正讓你有感的不是一筆天降橫財，而是「收入增加與支出減少」同時發生的踏實感。
生肖雞：人脈串聯帶財！主動出擊拓展商機
屬雞的朋友下週的財運極易從「人」的方面浮現。無論是朋友介紹工作、同事提供關鍵資訊，或是過去認識的舊識突然帶來合作契機，這類機會一開始或許看似規模不大，卻具備極佳的後續延伸性。因此目光不應只侷限於眼前的短期獲利，更要長遠觀察其發展長期收入的潛力。
週末建議好好整理通訊錄，甚至主動聯絡一位久未互動但彼此專業互補的人脈。你的財運正逐漸從單打獨鬥轉向資源串聯，下週只要越願意交流分享與接觸新資訊，就越容易碰上讓收入逆勢攀升的突破口。
生肖龍：舊資源重新變現！盤點優勢發掘新財路
屬龍的朋友下週的財運帶有一種「原本以為沒用，重新拿出來卻發現還有價值」的驚喜感。舉凡過去累積的技能、作品、人脈，甚至以前未能談成的合作案，都極有可能再次出現全新的轉機。
週末非常適合靜下心來，仔細整理電腦資料、作品集、聯絡人清單與未完成的計劃，檢視有哪些被雪藏的寶貴資源。與其急於追逐全新的機會，不如先把手上已擁有的籌碼重新盤點，反而更容易找到意外的財路。下週只要主動將這些「舊資源」重新啟動，收入與工作機會就有望穩步推進。
生肖鼠：積少成多超有感！設定目標守住小確幸
屬鼠的朋友下週財運屬於「一點變多」的穩健類型，雖然未必會立刻出現巨大的驚人進帳，但幾筆小額的收入、回饋金、獎金，或是日常支出的減少，都會在不知不覺中累積起來，預計到了月底前就會開始感受到明顯的差異。
週末最適合做的功課，就是為自己設定一個具體的存錢目標，不要只是空想著「我要省錢」，而是直接決定下週要強制留下多少資金。建議採取「收到收入就先存下一部分」的策略，避免落入剩下多少才存多少的陷阱。這波財運最忌諱的就是看不起小錢而全數花光，只要將零碎的財氣集中起來，下週的金錢安全感絕對會比現在更加安穩。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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生肖牛：守住錢袋補黑洞！開源節流雙管齊下
屬牛的朋友下週財運關鍵在於「守成」。近期可開始檢視並調整固定的開銷，只要果斷刪除不必要的花費，手上的可用資金就會明顯增加。週末建議特別檢查訂閱服務、信用卡自動扣款與日常零碎支出，揪出那些「不多但一直扣」的金錢黑洞。
在工作收入方面，也非常適合將過去累積的成果重新整理，主動為自己爭取應得的報酬或資源。下週的財運將呈現穩定向上的節奏，真正讓你有感的不是一筆天降橫財，而是「收入增加與支出減少」同時發生的踏實感。
生肖雞：人脈串聯帶財！主動出擊拓展商機
屬雞的朋友下週的財運極易從「人」的方面浮現。無論是朋友介紹工作、同事提供關鍵資訊，或是過去認識的舊識突然帶來合作契機，這類機會一開始或許看似規模不大，卻具備極佳的後續延伸性。因此目光不應只侷限於眼前的短期獲利，更要長遠觀察其發展長期收入的潛力。
週末建議好好整理通訊錄，甚至主動聯絡一位久未互動但彼此專業互補的人脈。你的財運正逐漸從單打獨鬥轉向資源串聯，下週只要越願意交流分享與接觸新資訊，就越容易碰上讓收入逆勢攀升的突破口。
屬龍的朋友下週的財運帶有一種「原本以為沒用，重新拿出來卻發現還有價值」的驚喜感。舉凡過去累積的技能、作品、人脈，甚至以前未能談成的合作案，都極有可能再次出現全新的轉機。
週末非常適合靜下心來，仔細整理電腦資料、作品集、聯絡人清單與未完成的計劃，檢視有哪些被雪藏的寶貴資源。與其急於追逐全新的機會，不如先把手上已擁有的籌碼重新盤點，反而更容易找到意外的財路。下週只要主動將這些「舊資源」重新啟動，收入與工作機會就有望穩步推進。
生肖鼠：積少成多超有感！設定目標守住小確幸
屬鼠的朋友下週財運屬於「一點變多」的穩健類型，雖然未必會立刻出現巨大的驚人進帳，但幾筆小額的收入、回饋金、獎金，或是日常支出的減少，都會在不知不覺中累積起來，預計到了月底前就會開始感受到明顯的差異。
週末最適合做的功課，就是為自己設定一個具體的存錢目標，不要只是空想著「我要省錢」，而是直接決定下週要強制留下多少資金。建議採取「收到收入就先存下一部分」的策略，避免落入剩下多少才存多少的陷阱。這波財運最忌諱的就是看不起小錢而全數花光，只要將零碎的財氣集中起來，下週的金錢安全感絕對會比現在更加安穩。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。