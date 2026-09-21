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掃夜市人潮大爆滿！蔣萬安錯過高鐵 洋流擠爆愛河灣

蔣萬安勇猛如項羽卻無人幫 學者示警了

「洋流」、「萬安旋風」週末襲捲南台灣！台北市長蔣萬安南下高雄替國民黨高雄市長參選人柯志恩第一場三山大造勢「鳳山場」助陣，晚上更到六合夜市掃街，展現高人氣，短短350公尺，來回花了1.5小時才走完。而對手、民進黨台北市長參選人沈伯洋也到高雄合體市長參選人賴瑞隆，兩人體驗划立槳，人潮從英雄路一路蔓延到愛河灣。沈伯洋難得南下高雄，不少年輕人第一次站出來，手拿著「洋流」、「隆捲風」等標語，到場要替民進黨的「北、高市長參選人」加油打氣。該民眾表示，如果「洋流」有辦法大起來，帶動全台灣其他縣市的選情，會對全台灣每個縣市的民進黨的選舉都會有幫助。沈伯洋的氣勢比起一開始被提名的冷嘲熱諷，確實現在只要有他就會有人潮、新聞。「沒有一天是沒有沈伯洋的，他確實是一個潮流。」洋流來勢洶洶，蔣萬安也主動出擊，陪柯志恩迺夜市，展現高度親和力。只要有民眾要求簽名、合照，通通來者不拒。350公尺六合夜市，來回走了1.5小時，蔣萬安直接錯過高鐵時間。在地攤商直言，雖然六日的人潮會比平常多，但也沒有蔣萬安來掃街帶來的人多。據了解，當初桃園市長張善政來掃街，僅花40分鐘，沒想到蔣萬安卻花了1.5小時。銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰表示，高雄的人氣PK可以看得出來「洋流」已經開始圈粉，沈伯洋的形象漸漸改變，長論述也變成耐打，議題操作有破圈效應。蔣萬安其實很猛，若沒有沈伯洋緊緊黏著，他的個人刮起的旋風會更厲害，但洋流如影隨形，就會削弱他的氣勢。杜聖聰說，蔣萬安目前該思考如何破圈？像沈伯洋上王偉忠的節目，就是走一個破圈的路線，那蔣團隊的策略是什麼？能否找到一個「情理之中 意料之外」的方式，來吸引光譜比較中間的選民。隨著選戰越來越白熱化，杜聖聰認為，蔣萬安最快可能在選前倒數一個月才會請假全力投入選戰，但距離請假還有40天，如何持續維持和沈伯洋的民調在10%的安全距離，對蔣萬安團隊非常重要。杜聖聰呼籲國民黨的諸侯、候選人不要只是去蹭他，而是要懂得雪中送炭。當時發生蔣得立事件時，黨內哪個諸侯有出來幫忙講話？蔣萬安個人條件沒問題，他也有他的圈粉魅力，但終歸比不上民進黨層層遞進的結構。因為黨內諸侯分崩離析，「他就像西楚霸王的項羽，自己很猛，但身邊卻沒人幫忙，只有友軍觀望」。接下來是考驗國民黨團結的時刻，不要貌合神離，否則蔣萬安這顆國民黨明日之星會毀在藍營自己手上。