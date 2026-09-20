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日本前正妹主播山本里菜今年8月結束4年婚姻，隨著離婚消息才公開，她馬上宣布寫真女星出道，並且在其中挑戰泳衣寫真，展現出過往主播時期無法公開的性感面，掀起許多話題。山本里菜今年32歲，2017年進入TBS電視台，2023年10月底離開TBS後，轉型自由主播持續活躍於電視節目中；感情方面，她2022年宣布跟交往多年圈外男友結婚，不過婚姻僅維持四年，她今年8月公告離婚消息，具體原因未公開。隨著離婚消息才公開一個月，山本里菜就開啟泳衣寫真集企劃，她特別前往宮古島拍了3天，在海灘、泳池、床鋪及浴室等地點換上不同泳裝，其中也包括性感比基尼照，展現30歲的成熟魅力。山本里菜透露，為了拍露出度比較高的照片，她在拍攝前特別進行身材管理，再加上這是人生中第一次拍泳衣寫真，因此感到相當緊張，但當她真的站到海邊後，緊張感逐漸被「好開心」取代。本次的寫真集不只有性感寫真，也收錄山本里菜平時生活內容，包括化妝技巧、愛用化妝品、保養步驟以及私人小物等，讓粉絲看到主播工作以外的私生活，吸引許多人爭相購買。