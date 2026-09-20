我是廣告 請繼續往下閱讀

全球的AI狂熱仍在持續。全球半導體龍頭台積電的日本熊本廠為當地經濟帶來發展，但附近公寓卻意外租不出去，日本房仲揭露背後原因。根據週刊現代報導，台積電子公司「JASM」公布，今年 1～3 月期的單季淨利潤約為 48 億日圓。開工僅一年，便已迅速締造出極為驚人的鉅額利潤。不過，日媒敘述，來到熊本縣菊陽町時，映入眼簾的卻是完全不同的景象。當地一位不動產從業人員抱怨，「早就已經是過去式了啦」，報導形容，與散發著耀眼光芒的工廠形成鮮明對比的是，菊陽町內正蔓延著一片漆黑的「空房山丘」。自 2021 年台積電確定進駐日本以來，菊陽町的地價便一飛沖天。縣內外的不動產業者展開土地爭奪戰，結果導致大樓林立，新供應了規模達數千戶的租賃物件。然而，房地產仲介指出，現在的租賃物件卻到處都是空房。當初預期會有台灣家庭入住而大量興建 3LDK（三房一廳），但實際過來的台灣富裕階層根本不選租房，而是直接用現金一次付清購買透天厝。而在地價高漲期購入土地的大樓業主，開出了 3LDK 每月 15 萬日圓這種媲美大都市圈的高額租金，當地居民根本租不起。最後的希望寄託於「JASM 第二工廠」，但是日媒走在町內，夜間毫無燈光、散發著宛如鬼城般寂靜的區域。不動產業者目前寄予厚望的最後希望，是 JASM 第二工廠。該工廠預計於 2025 年 10 月動工、2029 年投入營運。另一名不動產業者告訴日媒，「等施工正式展開，工程人員可能會再度湧入。但由於町內商務旅館也大量林立，工程人員是否會租賃一般房屋仍是未知數。投機熱潮早已離開菊陽町，轉移到了鄰近的合志市等地。」