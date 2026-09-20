林佾葳2024年曾參與中職選秀落選，但去年開始在甲組成棒投出王牌身手，球速方面約落在140公里左右，最拿手球路為被不少球探評為極品的變速球。

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林佾葳高中還是游擊手 2024年選秀落選

教練有鼓勵好好打、把身價打出來再挑戰一次，現階段球速跟身材都是加強重點。

林佾葳轉戰甲組成棒投出成績 曾入選亞錦賽培訓隊

總計主投23.2局、防禦率僅1.90，每局被上壘率更低到僅有0.85，還因此入選亞錦賽中華培訓隊，擠進最終培訓26人名單，為全隊最年輕投手。

林佾葳極速144公里 擁有極品變速球

速球雖然僅有140公里上下，極速144公里，但具備天生的下沉位移，且身材仍有成長空間，普遍認為未來身體素質強化，球速絕對還有上升空間。

成台韓大戰中華隊「奇兵」 林佾葳迎接生涯最重要一戰

林佾葳特質都符合奇兵定義，對於他來說，這場比賽除了攸關中華隊晉級態勢，也是他未來2年內能否挑戰職棒舞台的重要一戰。

林佾葳小檔案：



身高體重：176公分、63公斤

出生地點：台灣宜蘭縣

最快球速：144公里

拿手球路：直球、變速球、滑球

守備位置：投手（右投右打）

所屬球隊：合作金庫棒球隊

主要經歷：鶯歌工商 ➔ 萬能科技大學 ➔ 合作金庫 ➔2026年名古屋亞運

選秀紀錄：2024年中華職棒季中選秀會落選



出生日期：2006年5月15日身高體重：176公分、63公斤出生地點：台灣宜蘭縣最快球速：144公里拿手球路：直球、變速球、滑球守備位置：投手（右投右打）所屬球隊：合作金庫棒球隊主要經歷：鶯歌工商 ➔ 萬能科技大學 ➔ 合作金庫 ➔2026年名古屋亞運選秀紀錄：2024年中華職棒季中選秀會落選

名古屋亞運中華隊明天交手韓國上演「台韓大戰」，先發投手卻未如預期推出王彥程、林昱珉雙王牌，而是選擇效力成棒甲組合作金庫的20歲小將林佾葳擔任「抗韓奇兵」。不少人好奇林佾葳到底是誰？林佾葳登錄身高176公分、體重63公斤，就讀大理高中時期，因為運動能力優秀，多半以游擊手身分出賽，但因為打擊力量不突出，加上身形太過單薄，並且沒有太多投手登場的實績，高中畢業後參與2024年中職選秀最終落榜。選秀落選後，合庫總教練聯繫林佾葳，讓他加入球隊練習，並規劃出完整投手訓練計畫，他接受自由時報採訪時，也曾坦言會給自己3年時間，期望未來再以投手身分挑戰職棒，「經過半年苦練，林佾葳逐漸站穩投手丘，年底與明治神宮棒球大會冠軍隊伍青山學院交流賽中先發，主投5局無失分，表現一鳴驚人。隔年12強集訓階段，也曾受邀支援中華隊，面對職業等級打者也投出十分優異的表現。2025年林佾葳在春季聯賽大放異彩，以19歲之齡正式接班合庫王牌投手，林佾葳投球最大的特色，在於出色協調性還有揮臂動作，此外，林佾葳自高中就會使用的變速球，與直球共軌效果好，進入本壘板前才快速急墜，進入成棒甲組後他更打磨這項武器，成為他的招牌球種。林佾葳現階段最主要的問題，還是在於身形過於單薄，導致球質較輕，如果失投容易被擊出長打，他之前受訪時也曾談到自己得把控球磨練得更精進，否則很容易被擊出長打，面對金倒永等一眾砲手在列的韓國隊，明戰控球成為最大課題。整體而言，林佾葳本次生涯首度入選亞運，原本被認為是面對香港、泰國可能的先發人選，但因為王彥程、林昱珉體能狀況，最終直接被推上火線，在眾所矚目的台韓戰先發。年紀輕、非職棒出身、又擁有一顆評價頗高的主力變化球，