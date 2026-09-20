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▲吳宗憲（如圖）透露金鐘獎當天已有苗栗縣政府的表演工作，時間正好撞期，但表演結束後會盡量趕回台北。（圖／記者嚴俊強攝影）

節目《綜藝玩很大》將邁入12年，日前第61屆金鐘獎公布入圍名單，成功入圍「綜藝節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」，今（20）日主持人吳宗憲、KID（林柏昇）現身「萬聖節愛心拍賣會」，談及因閃兵風波停工的坤達，吳宗憲表示他「充滿懺悔」，並希望外界能再給他一次機會，至於他當天是否會出席典禮，仍待確認。《綜藝玩很大》今年除了迎接12週年，也再度獲得金鐘肯定，入圍「綜藝節目獎」，同時在「最具人氣綜藝節目獎」票選初選拿下前三名、晉級決選。不過主持群之一的坤達，因捲入閃兵風波停工，是否出席金鐘獎引發關注。對此，吳宗憲透露彼此曾一起吃飯，坤達對先前事件感到難過，他也緩頰說：「年輕的時候難免會犯下一些錯誤。」希望大眾能再給坤達一次機會，未來有機會重新回到舞台工作。另外，KID則表示團隊一路合作多年，彼此早已有深厚的革命情感，入圍消息傳出後也收到不少夥伴的祝福，「因為這次是節目入圍，相信每一個紅隊的人收到達哥（坤達）的恭喜簡訊，都會覺得很貼心。」至於金鐘當天是否能看到《玩很大》成員合體？吳宗憲表示自己當天早已有苗栗縣政府的表演工作，時間正好與典禮撞期，但表演結束後會盡量趕回台北，「看時間能不能有機會上台領獎，就算沒有上台領獎，我也會趕回來，一定要到！」坤達屆時會不會現身典禮，仍待確認。今日《綜藝玩很大》舉辦萬聖節愛心拍賣會，拍賣會結合節目錄影，有超過250位玩粉參加，由於該集播出適逢萬聖節，因此2位主持人也豁出去變裝，吳宗憲化身恐怖娃娃「安娜貝爾」，一身洋裝搭配假髮造型，連自己都忍不住笑虧：「太像了啦！頭髮留起來根本就是男版Sandy（吳姍儒）。」KID則穿上超吸睛鳳梨裝，光是造型就笑翻全場。