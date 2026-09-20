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▲統一獅今日替陳鏞基舉辦儀式，他用幽默風趣的講稿逗樂現場球迷。（圖／統一獅提供,2026.9.20）

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（20）日賽後舉辦「鏞不止步」引退儀式，「台灣轟炸機」陳鏞基最後一次在台南球場出賽，但可惜統一獅未能以一場勝利歡送他，富邦悍將靠著再見安打以范國宸的關鍵安打，終場以4：3險勝統一7-ELEVEn獅。賽後富邦球員列隊和陳鏞基擁抱，而曾在統一效力多年的捕手林岱安更是淚流滿面，場面相當溫馨感人。雙方在前五局上演激烈的拉鋸戰。獅隊在2局下靠著對手失誤與林子豪的推進，由陳聖平擊出外野高飛球率先開胡。3局下，獅隊再由張皓崴、陳傑憲與潘傑楷的連續安打攻下第2分，取得2：0領先。然而，富邦悍將在4局上展開反撲，雖然林澤彬在二壘遭牽制出局，但董子恩敲安上壘後，范國宸一棒轟出逆轉三分砲，將比數反超為3：2。5局下獅隊重振旗鼓，陳傑憲保送與潘傑楷二壘安打攻佔二、三壘，隨後陳鏞基擊出滾地球，悍將趨前守備並選擇傳本壘抓人失敗，獅隊成功將比數扳成3：3平手。比賽進入後半段，獅隊先發投手喬登主投7局僅被敲3安、失3分責失並送出6次三振退場，戰局隨即在8局上發生變化。獅隊換上辛俊昇接替投球後，悍將靠著劉俊豪安打、林澤彬短打推進及代打張育成的敬遠保送攻佔得點圈。雖然獅隊緊急推上王鏡銘解決董子恩，但范國宸再度擊出右外野落地安打，送回關鍵的超前分。8局下由曾峻岳順利守成後，9局下悍將換上張奕關門，他雖被陳傑憲與潘傑楷連續擊出安打，但隨後讓主角陳鏞基擊出外野飛球出局，並三振代打的林培緯化解危機。終場富邦悍將以4：3險勝統一獅。統一獅球星陳鏞基於19、20日在亞太棒球場迎來「鏞不止步」引退系列賽，連兩天吸引超過2萬名爆滿球迷進場 。這次賽事不僅寫下該球場進場人數第二多的紀錄，更讓陳鏞基成為首位在亞太棒球場引退的選手 。面對滿場球迷的熱情歡呼，陳鏞基在首戰的第一打席特地脫帽向觀眾致意，場面溫馨感人。他坦言滿場的氛圍讓他情緒翻湧，甚至笑稱在引退賽打球「比打國際賽還要難」，因為心情緊張到難以專注。儘管如此，他仍努力拚戰，在首戰敲出關鍵的高飛犧牲打助球隊追平比數 ，並感性期盼將這股拚戰精神傳承給隊上的年輕選手。在20日的引退賽最終戰，球團也精心安排了充滿情感的活動橋段，特別邀請陳鏞基的母親擔任開球嘉賓，陪伴他重披一壘手套迎接球員生涯的最後一哩路。此外，賽前更迎來超級大驚喜，總統賴清德特別錄製影片獻上祝賀，並贈送一支印有「千安、百轟、百盜」偉大紀錄的特製球棒，以此表彰他對台灣棒壇的卓越貢獻。賴清德總統更在影片中感性喊話，期待明年接見總冠軍隊伍時，能於總統府見到陳鏞基與統一獅 ，為這場充滿回憶與感動的引退儀式畫下了最完美的句點。