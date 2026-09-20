名古屋亞運開幕式後賽程今（20）日正式展開，首日多達13個項目開戰，台灣獎牌也正式開張，單日收穫2銀1銅佳績，但因暫時無拿到金牌，各國獎牌榜只能排在第9，落後給1金1銅的科威特，中國則在首日賽程打完就拿到11金6銀3銅，總獎牌數20面超越日本，暫居第一位置。
台灣單日2銀1銅 獎牌榜暫居第3
台灣今日有10個項目出征，其中多達5項目有機會爭獎牌，最終空手道女子型簡慧萱中午確定收下一面銅牌，成為中華隊本屆實質入手的首面獎牌，下午則由過去就是獎牌庫的指標項目軟式網球發威，男女團各收下一面銀牌，軟網代表隊單日2銀牌，成為中華隊本日最大亮點。
首日賽程打完，台灣目前2銀1銅，在參與亞運的45國中排名第9，領先第10、2面銀牌在手的香港，稍微落後給第8的科威特，科威特其實僅有2面獎牌、但在空手道男子60公斤奪金，排名暫時超越台灣。
中國單日橫掃11金 超越日本排第一
其他國家方面，日本上午打完一度以3金領先各國，但中國下午急起直追，最終成為本日亞運最大贏家，單日收下11金、6銀、5銅，其中最強項目游泳單日奪下6金驚豔全場，此外現代五項女團、男單也拿到2金，女子鐵人三項、武術與射擊團體賽也都笑到最後。
日本暫居第2 韓國單日4金、14獎牌排第3
日本方面，本日最終拿到6金、7銀、7銅，總獎牌數20面與中國一樣，但僅6金在手，因而排名第2，其中軟網男女團體賽都擊敗中華隊，就收下其中2金。
韓國則以4金、3銀、7銅排在第三，另外值得注意的是排名第4的哈薩克，他們在擅長的自行車、空手道方面都順利奪金，單日拿到4面金牌，甚至與韓國一樣。
✨名古屋亞運9/20各國獎牌排行榜：
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣今日有10個項目出征，其中多達5項目有機會爭獎牌，最終空手道女子型簡慧萱中午確定收下一面銅牌，成為中華隊本屆實質入手的首面獎牌，下午則由過去就是獎牌庫的指標項目軟式網球發威，男女團各收下一面銀牌，軟網代表隊單日2銀牌，成為中華隊本日最大亮點。
首日賽程打完，台灣目前2銀1銅，在參與亞運的45國中排名第9，領先第10、2面銀牌在手的香港，稍微落後給第8的科威特，科威特其實僅有2面獎牌、但在空手道男子60公斤奪金，排名暫時超越台灣。
中國單日橫掃11金 超越日本排第一
其他國家方面，日本上午打完一度以3金領先各國，但中國下午急起直追，最終成為本日亞運最大贏家，單日收下11金、6銀、5銅，其中最強項目游泳單日奪下6金驚豔全場，此外現代五項女團、男單也拿到2金，女子鐵人三項、武術與射擊團體賽也都笑到最後。
日本暫居第2 韓國單日4金、14獎牌排第3
日本方面，本日最終拿到6金、7銀、7銅，總獎牌數20面與中國一樣，但僅6金在手，因而排名第2，其中軟網男女團體賽都擊敗中華隊，就收下其中2金。
韓國則以4金、3銀、7銅排在第三，另外值得注意的是排名第4的哈薩克，他們在擅長的自行車、空手道方面都順利奪金，單日拿到4面金牌，甚至與韓國一樣。
✨名古屋亞運9/20各國獎牌排行榜：
|名次
|國家
|金牌🥇
|銀牌🥈
|銅牌🥉
|獎牌數
|1
|中國
|11
|6
|5
|20
|2
|日本
|6
|7
|7
|20
|3
|韓國
|4
|3
|7
|14
|4
|哈薩克
|4
|0
|2
|6
|5
|泰國
|3
|1
|0
|4
|6
|緬甸
|1
|1
|1
|3
|7
|澳門
|1
|1
|0
|2
|8
|科威特
|1
|0
|1
|2
|9
|台灣
|0
|2
|1
|3
|10
|香港
|0
|2
|0
|2
更多「名古屋亞運」相關新聞。