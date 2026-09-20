台灣獎牌也正式開張，單日收穫2銀1銅佳績，但因暫時無拿到金牌，各國獎牌榜只能排在第9，落後給1金1銅的科威特，中國則在首日賽程打完就拿到11金6銀3銅，總獎牌數20面超越日本，暫居第一位置。

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台灣

單日2銀1銅 獎牌榜暫居第3

軟網代表隊單日2銀牌，成為中華隊本日最大亮點。

中國單日橫掃11金 超越日本排第一

但中國下午急起直追，最終成為本日亞運最大贏家，單日收下11金、6銀、5銅

日本暫居第2 韓國單日4金、14獎牌排第3

另外值得注意的是排名第4的哈薩克，他們在擅長的自行車、空手道方面都順利奪金，單日拿到4面金牌

名古屋亞運9/20各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 11 6 5 20 2 日本 6 7 7 20 3 韓國 4 3 7 14 4 哈薩克 4 0 2 6 5 泰國 3 1 0 4 6 緬甸 1 1 1 3 7 澳門 1 1 0 2 8 科威特 1 0 1 2 9 台灣 0 2 1 3 10 香港 0 2 0 2

名古屋亞運開幕式後賽程今（20）日正式展開，首日多達13個項目開戰，台灣今日有10個項目出征，其中多達5項目有機會爭獎牌，最終空手道女子型簡慧萱中午確定收下一面銅牌，成為中華隊本屆實質入手的首面獎牌，下午則由過去就是獎牌庫的指標項目軟式網球發威，男女團各收下一面銀牌，首日賽程打完，台灣目前2銀1銅，在參與亞運的45國中排名第9，領先第10、2面銀牌在手的香港，稍微落後給第8的科威特，科威特其實僅有2面獎牌、但在空手道男子60公斤奪金，排名暫時超越台灣。其他國家方面，日本上午打完一度以3金領先各國，，其中最強項目游泳單日奪下6金驚豔全場，此外現代五項女團、男單也拿到2金，女子鐵人三項、武術與射擊團體賽也都笑到最後。日本方面，本日最終拿到6金、7銀、7銅，總獎牌數20面與中國一樣，但僅6金在手，因而排名第2，其中軟網男女團體賽都擊敗中華隊，就收下其中2金。韓國則以4金、3銀、7銅排在第三，，甚至與韓國一樣。