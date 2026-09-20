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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（20）日賽後舉辦「鏞不止步」引退儀式，「台灣轟炸機」陳鏞基雖然一度哽咽，但仍用幽默風趣的講稿逗樂現場球迷。儀式尾聲，陳鏞基的「閨蜜」老婆騎著重機驚喜現身，讓他相當意外，「就是退休愉快，她要把我載去享受生活的概念。」陳鏞基本季確定會打完剩餘賽事才正式高掛球鞋，他直言仍想替球隊力拚季後賽，會盡快調整好狀況；至於未來是否轉任教練，陳鏞基則表示，目前先專心在球場上，等季末再與領隊蘇泰安討論，「不管以後怎麼樣，我是不會離開棒球的。」在今日的引退儀式上，陳鏞基雖然一度哽咽，但更多的是用幽默的話題逗樂現場球迷。他坦言，不希望引退儀式太嚴肅、感傷，「我怕太感傷稿子會唸不完，可能要唸超過半小時。我覺得大家是來參加我的畢業典禮、祝福我的，希望大家帶著感動的心情，聽我講一些好笑的事情。」陳鏞基在致詞時，還爆料自己的兒女叫他去跟張皓崴要簽名球和人形立牌，他也藉此勉勵後輩，「我想讓年輕選手慢慢知道，在球場上當棒球明星要面對這麼多人，最重要的事情是專注於球場上的表現，再來才是場外的粉絲經營。」引退儀式尾聲，陳鏞基身兼「閨蜜」的老婆騎著重機帥氣現身，成為全場最大彩蛋。陳鏞基直呼超意外，「他們（球團人員）完全都沒有講，我想說奇怪，這個人騎摩托車進來幹嘛？我就看著我女兒跟兒子，問他們『是媽媽嗎？』他們就點頭。」陳鏞基笑說，自己事前真的完全不知道這個橋段，「就是退休愉快，她要把我載去享受生活的概念。」雖然引退儀式圓滿落幕，但陳鏞基並未立即高掛球鞋。獅隊總教練林岳平昨日已明言，會讓陳鏞基打到球季結束，且他依然是球隊的重要戰力。陳鏞基對此表示，「就是珍惜，我也會把狀況調回來，因為這禮拜打得不是很好。當然我會盡我所能，因為我也很想打季後賽。」陳鏞基也感謝餅總一路以來的信任與成全，「我跟大餅年紀差不多，從大學就認識，也曾一起代表國家隊出賽，謝謝他一直以來都相信我。」至於退役後是否會轉任教練？陳鏞基坦言，目前還沒跟領隊蘇泰安深入討論，「我希望先專心把今年球季打完，球季結束後我們再好好談。但不管以後怎麼樣，我是絕對不會離開棒球的，只是還不知道會以哪一個角色繼續付出。」