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9月是各級學校的開學季，但有不少學生卻因焦慮等各式問題，暫時無法提起勇氣踏入校園。英國多地的地方政府教育單位為協助「情緒因素拒學」（EBSA）的學生重返課堂，採購每台要價3,500 英鎊（約合新台幣 14 萬元）的機器人，代表它們坐在課桌前，讓孩子們能在家中同步參與課程，進而讓他們能慢慢重返學校。根據每日郵報報導，這款名為 AV1 的機器人配有鏡頭、麥克風與揚聲器，讓遠在家中的學童能透過應用程式（App）即時觀看、聆聽課堂內容，並與同班同學對話。全英各地已有超過 2,000 台 AV1投入使用，其中許多使用者患有「情緒性拒學」（EBSA），這是一種由焦慮引發、長期拒絕前往學校上課的症狀。老師會將機器人放在該名學生平時坐的課桌上，並像對待在場學生一樣向他們提問；而在家中的學生不僅能直接回答，還能透過滑動螢幕，將機器人的頭部進行 360 度旋轉。機器人內建的「微聲模式」（whisper mode），能讓缺席的學生只對坐在機器人旁邊的同桌同學輕聲說話，而不必讓全班都聽到；此外，攝影鏡頭採單向設計，因此在家中的學生可以看到並聽到課堂狀況，但不會暴露自己的影像。這款機器人由挪威公司 No Isolation 開發，最初目的幫助住院兒童與學校課堂保持連結。德文郡議會（Devon County Council）為因「擔憂、焦慮與情緒過載」而無法上學的學生購買了 16 台機器人。自英國教育部於 2019 年引進 AV1 以來，該郡議會是全英至少 80 個採用該設備的地方政府之一。英國統計數據顯示，伴隨「社交、情緒與心理健康」（SEMH）特殊需求的嚴重缺席學生人數，在六年內增長了兩倍以上，從 8,453 人激增至 27,442 人。去年，錯過至少一半課程的缺席學生人數創下歷史新高，達到 15.1 萬人，遠高於疫情前 60,247 人的低點。英國學校的出勤率在新冠疫情前通常保持在 95% 以上，但疫情期間學校長時間停課導致逃學現象惡化，出勤率至今仍難以恢復，在 2025-26 學年度已下滑至 93%。挪威公司No Isolation執行長約根森（Morten Jorgensen）指出：「學生缺席是教育體系面臨的最大挑戰之一，其中很大一部分源於情緒性拒學問題的增加。我們的 AV1 技術讓學校能夠履行其法定職責。今年截至目前，使用 AV1 的學生中有 76% 已成功重返課堂，這為學生、學校、地方政府乃至整個社會帶來了顯著效益。」英國教育部發言人表示：「為了消除學習障礙，我們必須解決全國性的缺課危機。目前我們已取得進展，中學嚴重缺席人數出現了十多年來的首次下降。我們支持學校探索各種方法，協助孩子保持學習參與度、維持與同班同學的連結，並建立在缺課一段時間後重返課堂的信心。我們同時也在從根本原因下手，措施包括在每所小學提供免費早餐、實施出勤輔導計畫」