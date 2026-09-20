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中華職棒統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基今（20）日迎來職業生涯的引退賽。身為昔日國家隊的代表性靈魂人物，陳鏞基代表台灣征戰超過10項成人級國際賽，幾乎就是中華隊的代名詞。他在引退儀式上回憶，年輕時打中華隊後勤僅有4人，遇到日、韓等強敵，「總想著少輸幾分就算贏。」如今台灣棒球環境逐漸朝美、日職棒的成熟模式前進，他也深信，台灣在12強奪冠絕非僥倖，「這是靠大家的努力，包括情蒐、防護員以及每個為球隊付出的人，大家都貢獻了一份力量。」陳鏞基在引退儀式上回顧國手生涯時提到，以前打中華隊時，後勤、翻譯、管理人員加起來僅有4人，「現在後勤團隊至少30人。以前對上日本、韓國，還沒開打前，總想著少輸幾分就算贏；現在我們是世界冠軍，10幾年下來，台灣棒球技術不斷進步、職棒產業活絡，規模也越做越大。」他語重心長地叮嚀年輕後輩：「現在享受到的這一切，都不是理所當然的。我的學長們在最辛苦的年代苦苦撐著，一步一步打拚到我們這一代承接，現在要正式交給你們了。」陳鏞基特別強調，「我要叮嚀一句話，千萬千萬要自愛、要珍惜。」他更引用名將鈴木一朗的名言指出，「對自己負責，就是對隊友負責、更是對球迷負責。時間很公平，一天24小時看你怎麼運用。球賽不會缺了誰就打不了，天分是進入職棒的入場券，但真正能留下來的人，必須完全投入、充分準備並維持自律，這才是職業球員的精神。」引退儀式結束後，陳鏞基受訪時感性表示，年輕時只要有機會，自己隨時都想代表國家隊出賽，「能穿上中華隊球衣是一種榮耀，因為我從小就很嚮往穿國家隊的球衣。我小時候會打棒球，也是因為跟著爸爸一起看國家隊的比賽。」不過，陳鏞基也吐露了當年的遺憾，「那個時候的醫療團隊沒有那麼健全，防護員可能全隊就只有一個。但現在後勤團隊非常龐大，連隊醫都會隨隊，我覺得現在的球員真的非常幸福。」陳鏞基深信，未來的國家隊一定會持續朝美、日模式大步邁進，「有了完善的後勤，球員才有更多時間專注在訓練上，不用再幫學長拿衣服或處理雜事，只要專注在球場上的表現就好。」他進一步強調，台灣在12強奪冠絕非僥倖，「這全靠大家的努力，包括情蒐、防護員以及每一個默默為球隊付出的人，大家都貢獻了一份力量。」