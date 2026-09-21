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人工智慧新創巨頭Anthropic執行長阿莫戴Dario Amodei上週主張放緩尖端AI發展，建立第三方評估、安全標準及政府監管等多層防護。然而，這項發言卻使得AI巨頭們近期被提出告訴，面臨聯合壟斷的指控。根據美媒Politico報導，週五提交至美國聯邦法院的一份民事訴訟文件顯示，AI 巨頭 Anthropic、OpenAI、SpaceXAI 與 Google 在近期公開呼籲協調放緩人工智慧（AI）發展後，面臨聯合壟斷（Collusion）的指控。起訴書指出，Anthropic 執行長阿莫戴稍早公開呼籲進行產業協調以「放慢前沿 AI 的發展腳步」，此提議隨後獲得 SpaceXAI 負責人馬斯克（Elon Musk）、OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）以及 Google DeepMind 共同創辦人德米斯·哈薩比斯（Demis Hassabis）的贊同。訴狀主張，此舉已構成美國《反托拉斯法》（Antitrust Law）下競爭對手之間的非法商業協議。代表四名原告向加州北區聯邦地區法院提起訴訟的律師之一羅利（Nick Rowley）表示，提出訴訟是為了確保「全球最強大的盈利型科技公司之間私下自私的協議」，不會導致AI迅速脫離人類控制。羅利在聲明中表示，「當面對核戰爭以及如今人類歷史上最大的風險等滅絕級威脅時，全人類值得擁有強大的安全保障。法律規範應該由我們的政府以透明且合法的方式建立，並對公眾負責。」原告之一包括亨特（Cheyenne Hunt）是一名律師，今年稍早曾協助揭露針對前加州眾議員斯瓦爾韋爾（Eric Swalwell）及前緬因州參議員候選人普拉特納（Graham Platner）的不當性行為指控。其他原告還包括佛羅里達州律師比斯特（Charles Buist）、斯佩特薩斯（Nick Spetsas）以及加州民眾布洛克（Christine Bullock）。原告在訴狀中表明，他們打算將此案擴大為集體訴訟，代表所有因這些公司放緩 AI 發展決定而受到影響的人群。業界領袖之所以支持放緩 AI 發展，是在現任與前任 AI 研究人員發出嚴正警告之後發生的。研究人員指出，如果不加設額外防護欄而任由該技術發展，將對人類的生存構成潛在的毀滅性風險。OpenAI、Anthropic、SpaceXAI 與 Google對此則未有回應。