新北三重燒肉SMILE火災9傷！隸屬築間餐飲集團的「燒肉SMILE新北三重店」今（20）日晚間8時許發生火災，目前火勢已撲滅。築間餐飲在20日晚間11時10分發布重大訊息表示，事故共造成8名顧客及1名員工送醫檢查，目前均無重大傷勢，起火原因仍待消防單位調查釐清，初步評估對公司整體營運及財務業務尚無重大影響。
三重燒肉SMILE火警！疑桌面鍋子起火9人送醫
今（20）日晚間8時20分許，新北三重區重新路二段的燒肉SMILE發生火警，疑似店內桌面鍋子起火，現場一度竄出大量濃煙、火勢猛烈，甚至有顧客自2樓跳樓逃生。警消趕抵後立即灌救、疏散人員，並於晚間8時36分控制火勢、晚間8時42分撲滅，共9人送醫，詳細起火原因及財物損失仍待進一步釐清。
築間餐飲集團深夜發布重訊！證實9人送醫
築間餐飲集團深夜發布重訊表示，燒肉SMILE新北三重店於今（20）日晚間發生火災事故，消防單位接獲通報後至現場進行搶救，目前火勢已撲滅，起火原因尚待消防單位調查釐清。
築間餐飲集團指出，事件發生後公司立即啟動緊急應變措施，並配合消防、警察及相關主管機關進行現場處置。本次事故共有8位顧客及1位員工送醫檢查，目前均無重大傷勢，相關人員狀況持續關心及確認中。
單一門店受影響！築間：財損、保險理賠評估中
至於預計可能損失或影響，築間餐飲集團表示，本次事故影響範圍主要為燒肉SMILE新北三重店單一門店，目前財產損失尚待評估，已投保相關火災保險，後續將依實際損失辦理理賠事宜。經初步評估，本事件對該公司整體營運及財務業務尚無重大影響。
築間餐飲集團強調，將持續關心送醫人員後續狀況，並全力配合主管機關釐清事故原因及進行後續處理。相關財產損失、保險理賠及營運影響尚在評估中，如有重大進展將依相關規定辦理公告。
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今（20）日晚間8時20分許，新北三重區重新路二段的燒肉SMILE發生火警，疑似店內桌面鍋子起火，現場一度竄出大量濃煙、火勢猛烈，甚至有顧客自2樓跳樓逃生。警消趕抵後立即灌救、疏散人員，並於晚間8時36分控制火勢、晚間8時42分撲滅，共9人送醫，詳細起火原因及財物損失仍待進一步釐清。
築間餐飲集團深夜發布重訊！證實9人送醫
築間餐飲集團深夜發布重訊表示，燒肉SMILE新北三重店於今（20）日晚間發生火災事故，消防單位接獲通報後至現場進行搶救，目前火勢已撲滅，起火原因尚待消防單位調查釐清。
築間餐飲集團指出，事件發生後公司立即啟動緊急應變措施，並配合消防、警察及相關主管機關進行現場處置。本次事故共有8位顧客及1位員工送醫檢查，目前均無重大傷勢，相關人員狀況持續關心及確認中。
單一門店受影響！築間：財損、保險理賠評估中
至於預計可能損失或影響，築間餐飲集團表示，本次事故影響範圍主要為燒肉SMILE新北三重店單一門店，目前財產損失尚待評估，已投保相關火災保險，後續將依實際損失辦理理賠事宜。經初步評估，本事件對該公司整體營運及財務業務尚無重大影響。
築間餐飲集團強調，將持續關心送醫人員後續狀況，並全力配合主管機關釐清事故原因及進行後續處理。相關財產損失、保險理賠及營運影響尚在評估中，如有重大進展將依相關規定辦理公告。