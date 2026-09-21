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【唐綺陽星座運勢週報9/21-9/27】本週火星衝刺，火能量集中凡事容易爆發，應多留意避免過於情緒化。週三前太陽衝刺中，氣流較為紊亂，不宜作重大決定。太陽進天秤，夥伴合作關係成為焦點議題。金星停滯，注意關係與金錢相關問題。重要星象：火星衝刺、太陽衝刺、太陽進天秤、金星停滯十二星座個別影響：處女：事與願違別太焦慮，感情不宜碎念多話天蠍：凡事不如預期平常心，感情危機是轉機魔羯：壓力大多注意健康，感情適時示弱有收穫雙魚：需好好評估人生方向，感情太固執會扣分巨蟹：勁敵出現遇強則強，感情別怕聽真心話天秤：需費心協調人事，感情有共同目標很加分射手：事業結案階段成績佳，感情有職場桃花水瓶：事業空口承諾需分辨，感情宜多展現幽默牡羊：事業長輩貴人關心多，感情需多來點浪漫金牛：持續自得其樂步調順，感情散發迷人風采雙子：凡事要懂得化繁為簡，感情擔任療癒角色獅子：有良好合作機會出現，感情中需要被尊重