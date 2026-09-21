5位野手金倒永、盧施煥、文保景、金周元與文賢彬，預計都會被排進先發，這5人今年韓職KBO合計扛出109轟，堪稱韓國挑戰亞運5連霸的的「最強五巨頭」。

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9人是年初經典賽成員 5名野手火力驚人

本屆亞運韓國隊依舊維持過去「打擊明顯強於投手」的印象，其中5名「經典賽先發級」野手，今年在KBO合計敲出109轟，長打火力遠勝其他球隊。

金倒永降臨亞運 韓國隊長盧施煥也不得小覷

年僅22歲的他如今已經是韓職最具代表性的超級巨星，今年累積打擊率3成10、40轟與102分打點，OPS1.053的超恐怖成績，在台灣也累積極高人氣。

今年韓國隊長盧施煥，2023年單季31轟後，逐漸成長為經典的韓製大砲，今年球季再度貢獻27轟、90分打點成績，且打擊率來到2成81，並非是盲砲。

文保景、金周元都入選 台灣球迷最深刻的痛

▲韓華鷹主砲、韓國國家隊重砲三壘手盧施煥（左）與王彥程交情頗深。（圖／擷取自Threads）

▲韓國強打文保景又要出戰面對中華隊。（圖／記者葉政勳攝）

名古屋亞運棒球項目分組預賽今（21）日開打，全隊有16人需要解兵役的韓國隊，本屆依舊來勢洶洶，全隊9人是今年初WBC經典賽陣容，韓國亞運24人名單全數都是KBO成員，為2018年雅加達亞運後，隊史第2次陣容中完全沒有業餘球員出戰，其中包含9位經典賽成員，4名投手分別是當家王牌郭彬、蘇珩準、趙炳炫與朴英賢，4名內野手金倒永、盧施煥、文保景、金周元，最後是外野手文賢彬。相比投手戰力僅有郭彬最大咖，其中最知名球星莫過於金倒永，以金倒永的等級，其實不需要參戰亞運，但為了解兵役降臨亞運賽場，無疑是今年亞運最大咖球星。此外，中華隊王牌王彥程在韓華鷹的隊友、至於另一位文賢彬，單季也有18轟貢獻，打擊率超過3成，還具備不錯守備能力。最後文保景、金周元台灣球迷也不陌生，前者在經典賽為韓國打進11分打點，還親手送中華隊出局，讓人又愛又恨，後者金周元則是NC恐龍當家球星，今年也貢獻18轟。中華隊面臨韓國強勢打線壓境，並沒有選擇雙王牌王彥程、林昱珉，反而是由效力業餘合庫的20歲右投林佾葳先發，期望以「奇兵」戰術克制韓國打線。