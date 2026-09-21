24歲當家游擊手金周元實力同樣不容小覷，他不僅是當代罕見的左右開弓打者，具備單季「20轟＋30盜」實力，又能鎮守游擊，被認為是韓國下一世代先發游擊手接班人，在隊內戰術價值絕對不亞於金倒永

我是廣告 請繼續往下閱讀

金周元是10年一遇之逸材 多僅24歲已是韓國當家游擊手

第2年就以20歲之齡單季貢獻10轟，打破NC恐龍隊史最年輕單季雙位數全壘打紀錄。

金周元杭州亞運就成功奪冠 本屆又來助陣

但韓國對於金周元的評價依然相當高，甚至不亞於金倒永，認為他是韓國國家隊未來10年的當家游擊手

⚾金周元小檔案：

第20屆名古屋亞運預賽即開火熱開戰，首日焦點戰莫過於經典「台韓大戰」，韓國陣中有5位野手打過經典賽，除了在台灣擁有極高人氣的超級巨星金倒永之外，，韓媒也曾以「10年一遇之逸材」形容這位天才打者。出生於2002年的金周元，19歲時就參與韓職選秀，選秀時球探評價為「10年一遇之逸材」，形容他左右開弓、185公分又能守游擊的罕見特性，後續以第2指名加入NC恐龍，金周元具備單季「20轟＋30盜」實力，是韓職史上第6人曾完成單場「盜二壘、三壘及本壘」的超級快腿，本季亦有18轟、59分打點、OPS.815成績，當年評價的唯一缺點，是打擊不夠穩定與揮空率偏高，但作為游擊手罕見的長打火力，仍讓他年紀輕輕就多次入選國家隊。2022年杭州亞運，金周元就以21歲之齡入選，成功隨隊奪冠，提早取得免役資格，今年因為年齡仍在25歲以下，因而再度參戰，此外他還有2023年亞冠賽、2024年世界12強賽與2026年WBC世界棒球經典賽經驗。在今年初高壓的WBC舞台上，金周元在交手美洲頂級投手時，遇到不小打擊瓶頸，面對155公里以上火球與高品質變化球，他的揮空率暴增，打擊火力未能有效發揮，事後他自評僅有5分，並接受大聯盟傳奇名投朴贊浩開導，點醒他「把國際賽的失敗當成養分，才能真正突破。」儘管經典賽表現不佳，，本屆名古屋亞運，他預計仍會扛下韓國游擊守備大關，並期望一雪經典賽上手感冰冷的「黑歷史」。出生日期：2002年7月30日（24歲）身高體重：185公分、83公斤守備位置：游擊手投打習慣：右投、左右開弓所屬球隊：NC恐龍（2021年選秀二次第一指名）本季成績：打擊率3成01、18轟、59分打點、30次盜壘、OPS.815國家隊經歷：2023杭州亞運、2023亞冠賽、2024世界12強賽、2026世界棒球經典賽（WBC）