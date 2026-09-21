俄烏戰爭持續之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）當地時間20日表示，他已與美國總統川普（Donald Trump）通話，雙方同意本週在紐約會面，討論結束戰爭的途徑，甚至形容這場會談「可能改變很多事情」。
根據《路透社》報導，澤倫斯基在社群平台發文稱，雙方此次通話已針對相關議題進行深入討論，感謝川普近期派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）前往基輔了解情勢，也感謝川普簽署由已故美國參議員格雷姆（Lindsey Graham）倡導的制裁俄羅斯法案，強調推動和平進程仍是烏克蘭的「首要任務」。
聚焦「降溫」 能源、糧食安全列入討論
澤倫斯基表示，目前雙方正在討論可能的降溫措施，以及能源安全、糧食安全、保護人民生命等議題。其中，能源設施停火是重點，澤倫斯基先前曾表示，若俄羅斯願意停止攻擊烏克蘭的能源及關鍵基礎設施，烏克蘭也準備好停止對俄羅斯的相關攻擊，前提是雙方都願意遵守安排。
烏克蘭仍在等待更具體的停火方案，而俄方是否願意對等停止攻擊，是這項構想能否落實的關鍵之一。
外交接觸增加 戰場攻勢仍未停止
就在美烏持續推動外交接觸之際，俄烏雙方的軍事行動並未停歇。《美聯社》報導，烏克蘭20日又向俄羅斯境內發動大規模無人機攻擊，俄方稱攔截超過千架，莫斯科及周邊地區部分設施受損，並造成人員死傷。
這使得目前俄烏局勢呈現「外交與軍事並行」的局面：一方面，美烏領導人準備在紐約進行新一輪接觸，討論降溫及安全議題；另一方面，俄烏雙方仍持續進行遠程攻擊。
澤倫斯基此次宣布與川普會面，正值聯合國大會本週將在紐約登場，雙方會談的具體時間、可能達成共識的內容皆尚未公布，但從澤倫斯基的最新說法來看，能源安全、降溫措施以及如何推動和平進程，將是討論重點。
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澤倫斯基表示，目前雙方正在討論可能的降溫措施，以及能源安全、糧食安全、保護人民生命等議題。其中，能源設施停火是重點，澤倫斯基先前曾表示，若俄羅斯願意停止攻擊烏克蘭的能源及關鍵基礎設施，烏克蘭也準備好停止對俄羅斯的相關攻擊，前提是雙方都願意遵守安排。
烏克蘭仍在等待更具體的停火方案，而俄方是否願意對等停止攻擊，是這項構想能否落實的關鍵之一。
外交接觸增加 戰場攻勢仍未停止
就在美烏持續推動外交接觸之際，俄烏雙方的軍事行動並未停歇。《美聯社》報導，烏克蘭20日又向俄羅斯境內發動大規模無人機攻擊，俄方稱攔截超過千架，莫斯科及周邊地區部分設施受損，並造成人員死傷。
這使得目前俄烏局勢呈現「外交與軍事並行」的局面：一方面，美烏領導人準備在紐約進行新一輪接觸，討論降溫及安全議題；另一方面，俄烏雙方仍持續進行遠程攻擊。
澤倫斯基此次宣布與川普會面，正值聯合國大會本週將在紐約登場，雙方會談的具體時間、可能達成共識的內容皆尚未公布，但從澤倫斯基的最新說法來看，能源安全、降溫措施以及如何推動和平進程，將是討論重點。
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