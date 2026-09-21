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韓劇《挑情醜聞》為19禁作品，由孫藝真、池昌旭、Nana主演，其中池昌旭還有與Nana全裸床戰的戲份，超大尺度讓外界全看傻眼。其中，有從池昌旭往年作品《HEALER治癒者》、《旋風少女2》、《守護者K2》等劇一路追來的粉絲，在看到這個破尺度演出後，都瞬間濾鏡碎一地，直呼無法再看他之後作品，意外爆發了脫粉潮。池昌旭在《挑情醜聞》中的大尺度戲份，一播出後就引發大量討論，不少人大讚演員敬業、認為是看到他不同方面的突破演出，但也有部分粉絲無法接受，「池昌旭是唯一一個他每部劇我都看了的演員，我感覺我濾鏡碎一地」、「真的脫粉了啊，我無法再看了」、「這算是變相塌房嗎？從白月光到風流趙元，全裸是假的，脫粉是真的」、「池昌旭你為什麼要演19禁？」池昌旭在《挑情醜聞》中飾演花花公子趙元，為了能更接近從小就喜歡的堂姊趙氏夫人（孫藝真 飾）而開始打賭遊戲，目的就是勾引寡婦安熙妍（Nana 飾）。在多次試探後，兩人在第7集終於發生了關係。花花公子趙元與內斂的寡婦一碰到對方，就一發不可收拾，不只脫到近乎全裸，兩人屁股蛋都被看光，Nana還直接露點上陣，兩人一絲不掛打了4分鐘的仗，完事後甚至還全裸坐著聊天，破尺度演出讓雙方粉絲都感到非常錯愕。