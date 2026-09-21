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葉門胡塞武裝（Houthi）持續對沙烏地阿拉伯發動攻擊之際，避免與美國的直接衝突。美國總統川普（Donald Trump）當地時間20日表示，胡塞已同意不與美國交戰，還透露自己正就伊朗問題進入「決策模式」，近期可能做出重大決定，不排除在聯合國大會期間，與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）會面。綜合《路透社》、《美聯社》報導，胡塞近期對沙烏地阿拉伯的攻勢持續升高，甚至祭出飛彈、無人機攻擊利雅德。雖然胡塞高層表示，已向美國保證不會在紅海攻擊其船隻，但針對沙國的軍事行動仍將持續，並警告其他國家，不要加入沙烏地阿拉伯那一方。川普則聲稱，美方與胡塞持續溝通，胡塞已同意不與美國交戰。這顯示在葉門戰事升高之際，雙方仍試圖避免直接陷入軍事衝突。除了葉門胡塞組織的問題之外，川普也把焦點轉向伊朗，透露自己正處於對伊朗的「決策模式」，警告伊朗必須做出選擇，擺在德黑蘭面前的選項，包括被徹底消滅、任其經濟衰敗，或達成協議，美國有能力將伊朗夷為平地，促對方安分守己。然而，如果本週聯合國大會期間有機會的話，他也不排斥與伊朗總統會面。《路透社》報導，川普目前仍在不同選項之間權衡，包括進一步軍事行動、經濟施壓、達成協議等；伊朗方面則示警，若遭到新的攻擊，將進行強烈反擊。隨著聯合國大會本週在紐約登場，軍事壓力與外交接觸並行，川普接下來如何處理伊朗問題，是否真會與裴澤斯基安會面，將成為本週中東局勢的重要觀察點。原文連結：