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▲Shaz（如圖）否認是Ray影片中女主，並喊話不要再製造相關言論。（圖／翻攝自Shaz直播畫面）

被稱為「台灣最強高中生」的實況主Ray私密片疑似遭外流，近日網路上瘋傳一段近1分鐘的性愛影片，雖畫面看不清楚正臉，但輪廓與聲音都與Ray非常相似，女主還被指是曾合作過的直播主Shaz。對此，Ray親自在直播中承認，表示或許是點到什麼連結，導致手機被駭外流，認了影片中的男性就是自己。而被點名是女主角的Shaz則發生否認，還喊話：「別在社群亂說話。」在Ray承認影片中的男性就是自己本人後，被點名為女主角的直播主Shaz，也親上火線說明，在直播中否認影片中的女性是自己，並喊話：「別在社群亂說話。」不要再製造相關言論。回顧事件來源，日前Ｘ瘋傳一段用手持錄影拍下的1分鐘性愛影片，鏡頭雖然有拍到兩人正臉，但因為畫面太暗所以看不清楚身分，不過有網友憑著輪廓跟聲音，認為與Ray非常相似，因此截圖後狂問到底是不是他，而女方則被猜測是曾跟Ray合作過的直播主Shaz。事隔幾日後，Ray也坦承影片中就是自己，但不知道是誰流出，猜測可能是點到什麼連結，手機被駭造成。他更自嘲乾脆去開OnlyFans（以色情聞名的平台）好了， 至少還能賺點錢，崩潰表示：「我流出那東西居然一毛錢都沒拿到。」至於家人有何反應？Ray則直言自己也是受害者，媽媽能說什麼？對這次的意外感到非常無奈。