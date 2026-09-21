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洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）日前因右上臂二頭肌發炎被球團放進15天傷兵名單，近期復健進度展現穩定進展。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在受訪時證實，球團目前以台灣時間24日主場迎戰聖地牙哥教士的系列賽作為大谷的復出目標日。羅伯斯指出，雖然正式名單調整仍待球團最後確認，但球隊當前的首要任務非常明確，必須讓大谷在10月季後賽開打前重新站上大聯盟打擊區，透過高強度的實戰對決找回擊球節奏。針對大谷目前的身體復原狀況，羅伯斯表示患部的發炎反應與緊繃感已獲得大幅緩解，目前殘留的感受多屬於「在可出賽範圍內的不適感」，而非急性疼痛。球團醫療團隊評估，雖然目前尚不能稱大谷的身體已完全恢復至百分之百的無感狀態，但整體機能已跨過比賽門檻。道奇預期等大谷正式被移出傷兵名單並登錄至出賽名單時，其身體強度與打擊狀態都會來到近期的最佳點，這也意味著大谷已正式從單純的休養治療階段，邁入重返賽場前的最後準備。值得注意的是，羅伯斯特別向媒體強調，大谷一旦正式歸隊，教練團將安排他穩定且持續地出賽，絕非只是象徵性地打幾場比賽便退場休息。「他需要實戰打席。」羅伯斯這句簡短的表態，精準反映了教練團對於季後賽備戰的規劃思維。面對即將到來的十月高壓淘汰賽，大谷當前最關鍵的需求並非單純的臥床休養，而是必須重新適應大聯盟投手的球速位移與進壘角度。只要身體狀況允許，道奇希望充分運用例行賽最後一週的場次，讓大谷盡可能累積打席數，將揮棒機制與實戰節奏推升至符合季後賽強度的標準。為了替復出做好全面準備，大谷近日已顯著提高日常訓練的負荷強度。在20日的訓練課表中，大谷除了在室內打擊區進行高強度的擊球練習外，也完成了自進入傷兵名單以來的首次戶外跑壘測試，內容涵蓋一壘繞至三壘、一壘衝向二壘，以及二壘直奔本壘的全力衝刺。全程在旁觀察的羅伯斯表示，大谷在跑壘過程中的下半身支撐相當穩定，跑速與轉身加速都展現出充沛的力量感。與此同時，道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）也透露，大谷目前的揮棒力量與揮擊速度已恢復至接近百分之百的正常水準，顯示他在打擊端各項指標皆已趨於成熟。依照目前球團的輪值規劃，台灣時間24日道奇於主場出戰教士的關鍵戰役，預計將由強投山本由伸掛帥先發。若大谷的復出時程順利落實，兩位日本球星將有望在道奇球場再度同場出戰，為球隊在季末爭奪國聯最佳戰績注入一劑強心針。球團與醫療團隊無須在兼顧傳接球進度、牛棚投球量及手肘負荷之間進行複雜調配，現階段所有復健與訓練重心均集中在指定打擊（DH）一職。在卸下投球工作後，大谷能將全部精力投入於選球、擊球品質、壘間推進以及季後賽前的打擊節奏建立，這有助於他以更單純且專注的心理狀態迎接高張力賽事。