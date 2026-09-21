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▲中華隊教練團姜建銘（左）曾在2018亞運以球員身分攜手擊敗韓國，本屆以教練身分傳承抗韓經驗。（圖／中華棒協提供）

▲韓國隊推派本季在韓職防禦率僅2.26、極速達160公里的王牌投手郭彬先發，全力防堵中華隊奇兵策略。（圖／記者葉政勳攝）

2026愛知・名古屋亞運棒球台韓大戰今（21）日登場，中華隊沒有如韓媒原先預期推出旅韓左投王彥程或林昱珉，而是將首戰先發重任交給20歲合作金庫右投林佾葳。這項安排也讓韓國媒體高度警戒，《體育朝鮮》甚至以「8年前『宣銅烈號惡夢』又浮現」形容，直指2018雅加達亞運時，韓國同樣曾被一名來自合作金庫的陌生投手吳昇峰壓制，如今再次碰上「合庫奇兵」，自然不敢掉以輕心。在賽前各項戰力推演中，韓國情蒐團隊普遍鎖定近年效力韓職韓華鷹二軍的左投王彥程，認為中華隊最可能利用其對韓職打者熟悉的特性進行壓制，部分外電亦點名林昱珉為潛在先發；然而，中華隊教練團最終選擇了一條截然不同的路徑。現年20歲的林佾葳目前效力於業餘強權合作金庫隊。雖然他在2024年中職選秀會上遺憾落選，但在進入成棒體系後技術突飛猛進。中華隊總教練湯登凱指出，林佾葳擁有優異的投球協調性與細膩控球能力，更具備「大賽不怯場」的沉穩心態。在2025年爆米花棒球聯盟冠軍戰中，林佾葳曾繳出先發7局無失分的壓倒性內容，不僅率領合庫登頂奪冠，個人更大舉包辦賽會最有價值球員（MVP）與三振王。對韓國隊而言，缺乏密集高階數據追蹤的林佾葳，無疑是一面難以在短時間內破解的情蒐盲區。韓國媒體之所以對「合庫投手」具備極高心理陰影，關鍵正源自於2018年雅加達亞運那場震撼亞洲棒壇的經典戰役。當年由宣銅烈掌舵的韓國代表隊，陣中集結包括朴炳鎬、金賢洙、梁玹種等全明星陣容，志在輕鬆衛冕金牌；未料預賽首戰碰上中華隊，先發投手正是效力合作金庫的右投吳昇峰。吳昇峰憑藉精準的進壘點、速差搭配與伸卡球尾勁，力投超過5局僅失1分，成功封鎖韓國明星打線，終場中華隊以2：1爆冷擊退韓國，在南韓棒壇引發劇烈震盪。當時韓國隊先發左投梁玹種在首局便遭遇突襲，兩出局後姜建銘率先敲出三壘安打，緊接著林加祐補上一記石破天驚的左外野2分打點全壘打，中華隊正是靠著這寶貴的2分一路領先至終場。本屆台韓大戰另一個耐人尋味的歷史節點，在於兩軍陣容中跨越時代的淵源傳承，其中又以現任教練姜建銘的亞運軌跡最為特殊。回溯至，中華隊以4：2力退韓國，當時年僅21歲、效力讀賣巨人的姜建銘以王牌投手身分登板，接替先發5局的郭泓志後援投滿3局0責失分，穩穩替球隊守下勝利；相隔12年後的，歷經手臂傷勢的他已「棄投從打」轉任內野手，在對韓首局敲出關鍵三壘安打吹起反攻號角。來到，41歲的姜建銘脫下球員戰袍，改以教練身分坐鎮休息室，用不同視角參與這場橫跨20年的宿敵對決。更值得注意的是，2018年雅加達亞運擊敗韓國的功臣名單中，王政浩與陳孝允至今仍以資深球員身分在場上奮戰；而當年轟出致勝全壘打的林加祐、敲安跑回首分的姜建銘、以及主力內野手陳偉志，如今均已進入國家隊教練團輔佐湯登凱，搭配長年深耕後勤的體能教練呂祐華，成為年輕球員最強大的心理後盾。相較於中華隊採取靈活的奇兵策略，韓國隊在首戰調度上則毫無保留，直接派出當家王牌右投郭彬掛帥先發。現效力於斗山熊的郭彬，本季在KBO展現宰制級身手，26場先發主投155局繳出11勝7敗、防禦率2.26的優異成績，更狂飆186次三振僅投出39次保送。郭彬的四縫線速球均速常態維持在150公里以上，極速更可飆破160公里，搭配銳利的指叉球與曲球，被視為本屆亞運最具威懾力的投手之一。郭彬在今年的世界棒球經典賽中也曾對中華隊登板，中華隊打線對其球路已有一定的實戰掌握。