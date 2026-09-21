如果有一天，公司員工走進人資部門，投訴自己的「AI同事」、抱怨AI排班助理管太多，該找誰處理？未來的企業裡，除了人力資源部門，是否還得多一個「機器人關係部」？這個聽起來像科幻電影的構想，近來卻逐漸出現在AI與職場變革的討論中；事實上，美國布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員威斯特（Darrell M. West）今年7月就曾提出，隨著AI助理、AI代理人、大型語言模型、協作型機器人逐漸成為工作夥伴，員工未來面對的衝突，可能不再只是「人與人」之間的問題。
AI當同事！誰該為它的錯誤負責？
根據美國財經媒體《CNBC》報導，這類問題其實已經開始出現。例如，員工能不能拒絕公司要求使用AI？如果一項工作出了錯，到底應該由員工負責，還是由做出錯誤判斷的AI負責？如果企業利用AI協助決定誰升遷、誰被懲處、誰被解雇，員工又該向誰申訴？
報導指出，美國確實有一部分企業，已經開始實驗讓AI參與管理工作，舊金山一家由AI公司營運的實驗性門市，就曾讓名為「Luna」的AI系統負責部分招聘、排班及員工管理。今年8月，Luna首次提出解雇員工的建議，引發外界對「AI主管」是否應該擁有這類權限的討論。
美國加州立法機構近期也通過一項法案，限制企業利用所謂的「機器人老闆」，做出解雇、懲處員工的決定，目前正等待州長紐森（Gavin Newsom）拍板。
AI管理越普及...員工擔心的可能不只是失業
分析認為，AI進入職場後，真正複雜的問題可能不只是「AI會不會搶走工作」。國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）指出，所謂「演算法管理」，已逐漸被應用在客服、運輸物流、金融及醫療等產業。企業利用AI系統安排工作、監控表現、分配任務及評估員工，雖然能提高效率，卻也可能壓縮員工自主決策的空間。
更值得注意的是，AI也讓企業能以前所未有的方式監控員工，系統可以即時追蹤工作成果、行為甚至工作節奏，企業因此掌握更多員工資料，但員工未必清楚公司收集了哪些資料，以及這些資料最後如何被使用。
經濟合作暨發展組織（OECD）去年公布的調查也顯示，演算法管理工具已在多國廣泛使用，其中美國企業的採用程度尤其高，約9成受訪管理者表示，公司至少使用一種工具來指示、監控或評估員工。
未來人資可能不只是「處理人的問題」
因此，「機器人關係」真正要處理的，可能並不是教員工如何跟機器人相處，而是重新定義人在AI主導的工作環境裡，究竟擁有多少權力。
德國慕尼黑工業大學（Technical University of Munich ）教授帕帕基里亞科普洛斯（Orestis Papakyriakopoulos）認為，企業確實應認真考慮成立這類部門，或至少讓現有的人資部門擴大職責，處理AI對員工福祉、職涯發展、工作權力所造成的影響。
麻省理工學院的研究也發現，工會已經開始在勞資協商中加入AI議題，包括員工再培訓、新工作機會、薪酬制度，以及AI如何被用於員工懲處等問題。
換句話說，未來辦公室裡最有趣的變化，可能不是公司裡真的出現一個掛著「機器人關係」招牌的部門，而是企業終究得回答一個越來越現實的問題：當AI不只是工具，而是開始成為同事、主管甚至決策者時，人類究竟該如何在這個新的工作關係裡，仍然保有發言權？
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根據美國財經媒體《CNBC》報導，這類問題其實已經開始出現。例如，員工能不能拒絕公司要求使用AI？如果一項工作出了錯，到底應該由員工負責，還是由做出錯誤判斷的AI負責？如果企業利用AI協助決定誰升遷、誰被懲處、誰被解雇，員工又該向誰申訴？
報導指出，美國確實有一部分企業，已經開始實驗讓AI參與管理工作，舊金山一家由AI公司營運的實驗性門市，就曾讓名為「Luna」的AI系統負責部分招聘、排班及員工管理。今年8月，Luna首次提出解雇員工的建議，引發外界對「AI主管」是否應該擁有這類權限的討論。
美國加州立法機構近期也通過一項法案，限制企業利用所謂的「機器人老闆」，做出解雇、懲處員工的決定，目前正等待州長紐森（Gavin Newsom）拍板。
AI管理越普及...員工擔心的可能不只是失業
分析認為，AI進入職場後，真正複雜的問題可能不只是「AI會不會搶走工作」。國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）指出，所謂「演算法管理」，已逐漸被應用在客服、運輸物流、金融及醫療等產業。企業利用AI系統安排工作、監控表現、分配任務及評估員工，雖然能提高效率，卻也可能壓縮員工自主決策的空間。
更值得注意的是，AI也讓企業能以前所未有的方式監控員工，系統可以即時追蹤工作成果、行為甚至工作節奏，企業因此掌握更多員工資料，但員工未必清楚公司收集了哪些資料，以及這些資料最後如何被使用。
經濟合作暨發展組織（OECD）去年公布的調查也顯示，演算法管理工具已在多國廣泛使用，其中美國企業的採用程度尤其高，約9成受訪管理者表示，公司至少使用一種工具來指示、監控或評估員工。
未來人資可能不只是「處理人的問題」
因此，「機器人關係」真正要處理的，可能並不是教員工如何跟機器人相處，而是重新定義人在AI主導的工作環境裡，究竟擁有多少權力。
德國慕尼黑工業大學（Technical University of Munich ）教授帕帕基里亞科普洛斯（Orestis Papakyriakopoulos）認為，企業確實應認真考慮成立這類部門，或至少讓現有的人資部門擴大職責，處理AI對員工福祉、職涯發展、工作權力所造成的影響。
麻省理工學院的研究也發現，工會已經開始在勞資協商中加入AI議題，包括員工再培訓、新工作機會、薪酬制度，以及AI如何被用於員工懲處等問題。
換句話說，未來辦公室裡最有趣的變化，可能不是公司裡真的出現一個掛著「機器人關係」招牌的部門，而是企業終究得回答一個越來越現實的問題：當AI不只是工具，而是開始成為同事、主管甚至決策者時，人類究竟該如何在這個新的工作關係裡，仍然保有發言權？