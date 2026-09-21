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張耀升挺蔣掀抵制 鬍鬚張：私人活動不代表品牌

王鴻薇批「大罷免回潮」 點名沈伯洋表態

沈伯洋：不能人格抹黑、物理攻擊或Google洗板

鬍鬚張董事長張永昌之子、第三代接班人張耀升日前出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，還送上一顆大鳳梨表態支持，隨即引發部分網友揚言抵制。對此，鬍鬚張昨（20）日晚間正式發表聲明切割，強調張耀升是「以個人身分參與私人活動」，並非代表鬍鬚張公司或品牌立場，呼籲外界不要將個人政治活動與品牌直接連結。鬍鬚張昨晚聲明表示，針對近日網路上的相關討論，公司特別說明，「該行程為公司同仁以個人身分參與的私人活動，並非代表鬍鬚張公司或品牌立場」。鬍鬚張強調，公司長期專注於餐飲本業、食品安全及服務品質，服務不同背景、不同立場的每一位消費者。對於網路上將個人私人行程與品牌立場直接連結的說法，「並非事實」，也希望外界不要過度延伸或造成誤解。鬍鬚張最後表示，每一位認真為生活、為台灣打拚的人，都是公司珍惜的顧客，未來仍會持續專注餐飲本業，用心服務每一位消費者。針對這起風波，國民黨立委王鴻薇昨也批評，張耀升只是公開表達政治支持，就遭遇網路抵制及品牌惡搞，形容這種現象如同「大罷免」期間的政治對立再次出現，並點名民進黨台北市長參選人沈伯洋應表態。國民黨台北市議員柳采葳也批評，若連一碗滷肉飯都要區分藍綠，「難道現在做生意之前，還要先通過政治立場審查？」而被王鴻薇點名，沈伯洋昨也回應，王鴻薇「好像特別喜歡替別人扣帽子」，認為直接將相關行為貼上特定政治標籤並不妥當。自由民主社會中，民眾或商家都有表達意見的自由，但仍有不能跨越的紅線，包括人格抹黑、物理攻擊，以及在Google等平台進行洗板等行為。他認為，只要沒有跨越這些界線，每個人都可以自由表達自己的意見，選戰最終還是應該回歸市政問題與政策討論。