MLB 2026年例行賽進入最後衝刺，美聯季後賽席位卻仍亂成一團，目前紅襪、守護者、白襪、遊騎兵、太空人、藍鳥與金鶯共7隊，還在爭奪最後4張門票，而且戰局不只是外卡，連美聯中區、西區冠軍都尚未定案。其中白襪同時卡在分區與外卡兩條戰線，太空人則從美西龍頭一路跌出前段班，兩隊最後幾場的勝負，幾乎會直接牽動整個美聯季後賽版圖。

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分區龍頭均僅領先1場！　美聯中區、西區冠軍未定牽動全局

美聯當前的競爭維度之所以遠比國聯複雜，核心在於這7支球隊並非單純爭奪最後一張外卡，而是「分區冠軍」與「外卡席位」兩條戰線高度重疊且相互牽制。

在分區爭奪戰方面：

  • 美聯中區：守護者暫居榜首，但僅領先白襪1場勝差。

  • 美聯西區：衛冕軍遊騎兵同樣只領先太空人1場勝差。

一旦白襪或太空人在最後關頭未能成功逆轉奪下分區王座，落居分區第2的球隊將直接「回流」至外卡競爭池中；而外卡戰場上，紅襪暫居第2張外卡、白襪手握第3張外卡，後方的太空人（落後2場）、藍鳥（落後3場）與金鶯（落後4場）均未被正式宣判淘汰。分區第2名的落點，將直接向下壓縮所有純外卡競爭者的生存空間。

▲美聯中區守護者僅領先白襪1場，美聯西區遊騎兵也只領先太空人1場，兩大分區冠軍尚未定案，牽動整體外卡格局。（圖／美聯社／達志影像）
▲美聯中區守護者僅領先白襪1場，美聯西區遊騎兵也只領先太空人1場，兩大分區冠軍尚未定案，牽動整體外卡格局。（圖／美聯社／達志影像）
近14戰吞10敗跌破5成勝率！　太空人處境最險卻握有一項王牌

在所有競爭者中，近年美聯常勝軍休士頓太空人的處境最為微妙且兇險。太空人近期遭遇嚴重的戰力亂流，近14場比賽僅拿下4勝，日前更遭到亞特蘭大勇士橫掃，戰績滑落至77勝79敗、勝率跌破5成大關。這波低潮不僅讓他們將美聯西區龍頭拱手讓給遊騎兵，就連外卡排位也被白襪超車，同時在分區與外卡兩線遭遇重挫。

然而，太空人制服組至今仍保有最後生機的關鍵，在於手中握有厚實的「例行賽對戰優勢（Tiebreaker）」。若最終例行賽結束時，太空人與遊騎兵或白襪戰績打平，休士頓皆憑藉今年較佳的直接對戰成績握有優先晉級權。這項隱形資產代表太空人只要能在剩餘場次追平勝差，無須多贏一場即可完成逆轉。

▲太空人近14戰吞10敗，戰績滑落至77勝79敗、勝率跌破5成，分區與外卡雙線受挫；但若最終戰績打平，太空人仍握有對遊騎兵與白襪的對戰優勢。（圖／取自Houston Astros X）
▲太空人近14戰吞10敗，戰績滑落至77勝79敗、勝率跌破5成，分區與外卡雙線受挫；但若最終戰績打平，太空人仍握有對遊騎兵與白襪的對戰優勢。（圖／取自Houston Astros X）
一隊牽動整座美聯！　白襪「分區或外卡」成十月最大分水嶺

在美聯7支糾纏的隊伍中，芝加哥白襪扮演了決定性的軸心角色。白襪目前一方面僅落後守護者1場勝差，隨時有機會奪取美聯中區王座；另一方面又佔據著外卡最後一張安全網。由於白襪早已在例行賽確立了對守護者的對戰優勢，只要球季最終戰績打平，美聯中區錦旗便將直接歸屬白襪。

  • 情境A（白襪逆轉奪分區）：守護者將被擠入外卡池，而守護者的高勝率將直接占據一張外卡，迫使太空人、藍鳥與金鶯爭奪剩餘的單一外卡窄門。

  • 情境B（守護者守住分區）：白襪留在外卡第3席，後方的太空人與藍鳥便能以白襪為追擊目標，試圖在最後幾天發動最後逆襲。

沒有第163場加賽！　「對戰成績」直接決定十月生死門票

大聯盟自2022年球季起正式廢除單場定生死的「第163場加賽（Game 163）」機制。若兩隊或多隊在例行賽結束時戰績完全相同，將不再進行任何額外加賽，而是嚴格按照大聯盟官方規定的決勝規則（Tiebreaker）依序判定，而第一順位指標正是雙方在該季的「直接對戰勝率」

因此，在當前戰局中，「落後1場」在數學上已不能單純視為1場勝差：

  1. 白襪 vs 守護者：白襪握有對戰優勢，守護者實質領先不到完整1場。

  2. 太空人 vs 遊騎兵／白襪：太空人握有雙邊對戰優勢，只要戰績拉平成平手，即判定太空人排名在前。

  3. 藍鳥 vs 白襪：藍鳥因對戰處於劣勢，若戰績相同將直接遭到淘汰，實質落後幅度比帳面上的3場更為嚴峻。

國聯版圖相對明朗　美聯最後一週面臨「天天洗牌」

與美聯的混亂相比，國家聯盟的局勢顯得井然有序。釀酒人、道奇與勇士皆已確定晉級，其中勇士更已在國聯東區順利封王；國聯的唯一懸念僅在於小熊、教士、費城人與響尾蛇4隊爭搶最後3張外卡，戰況相對單純。

反觀美聯，兩大分區冠軍的最終歸屬與4張季後賽門票緊密勾連，每一場勝負都牽動著整個聯盟的生態走向。這場涉及7支球隊、多重對戰優勢交織的美聯季後賽爭奪戰，注定將在大聯盟例行賽最後一週上演最扣人心弦的精彩好戲。

▲白襪同時卡在美聯中區與外卡兩條戰線，若逆轉奪下分區王座，守護者將被擠入外卡池；若守護者守住分區，白襪則留在外卡第3席，牽動太空人、藍鳥與金鶯的最後希望。（圖／美聯社／達志影像）
▲白襪同時卡在美聯中區與外卡兩條戰線，若逆轉奪下分區王座，守護者將被擠入外卡池；若守護者守住分區，白襪則留在外卡第3席，牽動太空人、藍鳥與金鶯的最後希望。（圖／美聯社／達志影像）

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...