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美聯當前的競爭維度之所以遠比國聯複雜，核心在於這7支球隊並非單純爭奪最後一張外卡，而是「分區冠軍」與「外卡席位」兩條戰線高度重疊且相互牽制。
在分區爭奪戰方面：
- 美聯中區：守護者暫居榜首，但僅領先白襪1場勝差。
- 美聯西區：衛冕軍遊騎兵同樣只領先太空人1場勝差。
在所有競爭者中，近年美聯常勝軍休士頓太空人的處境最為微妙且兇險。太空人近期遭遇嚴重的戰力亂流，近14場比賽僅拿下4勝，日前更遭到亞特蘭大勇士橫掃，戰績滑落至77勝79敗、勝率跌破5成大關。這波低潮不僅讓他們將美聯西區龍頭拱手讓給遊騎兵，就連外卡排位也被白襪超車，同時在分區與外卡兩線遭遇重挫。
然而，太空人制服組至今仍保有最後生機的關鍵，在於手中握有厚實的「例行賽對戰優勢（Tiebreaker）」。若最終例行賽結束時，太空人與遊騎兵或白襪戰績打平，休士頓皆憑藉今年較佳的直接對戰成績握有優先晉級權。這項隱形資產代表太空人只要能在剩餘場次追平勝差，無須多贏一場即可完成逆轉。
在美聯7支糾纏的隊伍中，芝加哥白襪扮演了決定性的軸心角色。白襪目前一方面僅落後守護者1場勝差，隨時有機會奪取美聯中區王座；另一方面又佔據著外卡最後一張安全網。由於白襪早已在例行賽確立了對守護者的對戰優勢，只要球季最終戰績打平，美聯中區錦旗便將直接歸屬白襪。
- 情境A（白襪逆轉奪分區）：守護者將被擠入外卡池，而守護者的高勝率將直接占據一張外卡，迫使太空人、藍鳥與金鶯爭奪剩餘的單一外卡窄門。
- 情境B（守護者守住分區）：白襪留在外卡第3席，後方的太空人與藍鳥便能以白襪為追擊目標，試圖在最後幾天發動最後逆襲。
大聯盟自2022年球季起正式廢除單場定生死的「第163場加賽（Game 163）」機制。若兩隊或多隊在例行賽結束時戰績完全相同，將不再進行任何額外加賽，而是嚴格按照大聯盟官方規定的決勝規則（Tiebreaker）依序判定，而第一順位指標正是雙方在該季的「直接對戰勝率」。
因此，在當前戰局中，「落後1場」在數學上已不能單純視為1場勝差：
- 白襪 vs 守護者：白襪握有對戰優勢，守護者實質領先不到完整1場。
- 太空人 vs 遊騎兵／白襪：太空人握有雙邊對戰優勢，只要戰績拉平成平手，即判定太空人排名在前。
- 藍鳥 vs 白襪：藍鳥因對戰處於劣勢，若戰績相同將直接遭到淘汰，實質落後幅度比帳面上的3場更為嚴峻。
與美聯的混亂相比，國家聯盟的局勢顯得井然有序。釀酒人、道奇與勇士皆已確定晉級，其中勇士更已在國聯東區順利封王；國聯的唯一懸念僅在於小熊、教士、費城人與響尾蛇4隊爭搶最後3張外卡，戰況相對單純。
反觀美聯，兩大分區冠軍的最終歸屬與4張季後賽門票緊密勾連，每一場勝負都牽動著整個聯盟的生態走向。這場涉及7支球隊、多重對戰優勢交織的美聯季後賽爭奪戰，注定將在大聯盟例行賽最後一週上演最扣人心弦的精彩好戲。