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▲教士季後賽魔術數字降至「2」，球團全力衝刺外卡龍頭，力求將首輪3戰2勝外卡系列賽全面留在佩特科主場。（圖／美聯社／達志影像）

聖地牙哥教士隊在2026年例行賽最關鍵的衝刺階段，展現出全大聯盟最兇悍的搶勝氣勢。教士在今（21）日以7：3擊敗邁阿密馬林魚完成系列賽橫掃後，不僅拉出一波5連勝，更在近14場比賽中豪取驚人的13勝。戰績一路狂飆至87勝69敗的教士，如今正式追平芝加哥小熊、並列國家聯盟外卡第1位，晉級季後賽的魔術數字更直接銳減至「2」，成為當前全大聯盟任何強權在十月都不想過早碰上的頭號夢魘。教士近期這波爬升速度令人驚嘆。回溯至9月15日前後，教士雖曾拉出一波8連勝，但當時戰績為82勝68敗，不僅落後費城費城人1場勝差，在國聯外卡榜上也僅暫居第3張外卡的安全邊緣。儘管連勝隨後曾遭科羅拉多洛磯隊短暫中斷，但教士並未因此降溫，反而迅速重整旗鼓再次拉出這波5連勝。短短不到兩週時間內，教士在14場比賽中猛奪13勝，一口氣將費城人甩開，並以強勢姿態追平小熊並列外卡榜首，徹底改寫了國聯外卡前段班的生態版圖。今日對陣馬林魚的系列戰收尾戰中，教士打線再度展現壓倒性破壞力。主力內野手克羅南沃斯（Jake Cronenworth）單場揮出2記兩分打點全壘打、一人包辦5分打點；當家看板球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也補上一發個人本季第25號紅不讓，一棒將比分徹底拉開奠定勝基。雙方鏖戰至延長第10局，年僅19歲的頂級新秀捕手薩拉斯（Ethan Salas）頂住壓力擊出再見安打，率隊以7：6力克馬林魚，收下教士本季第11場「再見勝利」。至於系列賽全隊單場猛灌8分，法蘭斯（Ty France）轟出致勝三分砲，去年大放異彩的梅里爾（Jackson Merrill）同樣開轟助威。在大聯盟殘酷的季後賽淘汰賽中，最具威脅性的往往不是在162場漫長賽季中戰績封頂的隊伍，而是「剛好帶著最火燙手感跨進10月」的球隊。當前的教士隊正高度符合這項冠軍黑馬的特徵。他們的先發輪值能穩定將失分壓制在可競爭區間，牛棚後援具備足夠的關門能力，而攻擊端則隨時能憑藉長打瞬間改寫計分板。即便在比賽前半段處於落後，教士近期亦多次展現中後段蠶食鯨吞的逆轉功力，在5戰3勝或7戰4勝的短期系列賽中，將給予對手教練團極大的調度壓力。教士在剩餘例行賽中緊咬小熊，爭奪的不僅是單純的排名虛名，而是背後龐大的實質利益。依照大聯盟現行季後賽規章，晉級外卡的三支球隊中，戰績最佳者將榮膺聯盟。第4種子在面對第5種子進行「3戰2勝制」的外卡系列賽時，這項主場待遇對教士而言可謂生死攸關。檢視大聯盟最新官方數據，教士本季在自家佩特科球場（Petco Park）繳出48勝29敗、高達6成23的優異勝率，然而一旦踏上客場，戰績便滑落至38勝40敗的5成以下。能否將整輪外卡系列賽留在熟悉的聖地牙哥球迷面前開打，將直接左右教士在首輪的晉級機率。