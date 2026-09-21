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Cheap開嗆：為何把責任推給在野黨？

梁文傑1句回：現在知道Cheap什麼立場了

李洋一度遭擋入場 梁文傑點名鄭麗文

網紅Cheap因運動部長李洋在名古屋亞運選手村升旗儀式一度遭拒入場事件，開嗆陸委會副主委梁文傑，質疑他身為執政者卻把矛頭指向國民黨主席鄭麗文，甚至反問陸委會為何不改名「中國事務部」？對此，梁文傑昨（20）日晚間在Threads上回應：「我一直不知道Cheap這個人是什麼立場，現在知道了。我最怕那種裝中立的人。」引爆雙方隔空交鋒，Cheap隨後也二度發文反擊，質疑梁身為政務官不回應問題，反而先研究他的「立場」。而於今（21）日早上8時許，梁文傑的Threads帳號似乎已消失。Cheap昨發文表示，李洋代表團遭遇阻擋，本應是政府出面捍衛國家尊嚴，卻看到梁文傑把話題轉向在野黨，讓他質疑：「捍衛國家尊嚴，竟然是在野黨的責任？」Cheap直言，在野黨沒有掌握行政權，「打打嘴砲就算了」，但梁文傑是執政官員、握有權力，卻還把責任往在野黨身上推，質疑梁文傑是否忘了自己所屬的「大陸委員會」，本身也是現行兩岸制度架構下的產物，並反問：「大陸委員會為啥不叫中國事務部，或乾脆併入外交部？」而面對Cheap批評，梁文傑昨晚也發文回應：「我一直不知道Cheap這個人是什麼立場，現在知道了。我最怕那種裝中立的人。」Cheap隨後再度發文反擊，稱原本只是追問，為何記者詢問李洋遭阻擋事件時，梁文傑要記者轉而詢問鄭麗文，如今「鄭麗文才剛上場救援一局，現在換Cheap上場救援了是不是？」Cheap並質疑，梁文傑第一個反應不是回應制度本身，「是改研究Cheap什麼立場？」一名領取國家俸祿的政務官，面對質疑時若只從對方政治立場切入，恐讓討論從政策問題變成「思想檢查」。整起爭議源於愛知・名古屋亞運18日在選手村舉行代表團歡迎及升旗儀式，李洋原已完成相關申請程序，現場卻一度傳出亞洲奧林匹克理事會（OCA）對其出席有異議。中華奧會與我方人員當場表達立場並進行協商，李洋最終順利進場參與儀式。李洋事後則表示，不希望受到任何政治打壓。梁文傑當時就在Threads表示，現場人員即時抗議、處理得宜；面對記者詢問他的看法時，他則表示應該去問鄭麗文。梁文傑指出，鄭麗文先前曾稱全世界每個國家都支持「一個中國原則」，因此反諷表示，看到李洋被阻擋，「應該很高興」，後來李洋又順利進場，「應該很不高興」，也正是這段將說法引來Cheap批評。