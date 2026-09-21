美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、中國國務院副總理何立峰，當地時間20日在紐約舉行經貿會談，雙方在美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會晤前，先尋求替2國元首峰會準備可以落實的經貿成果。不過截至目前為止，雙方尚未公布是否已達成具體協議。
根據《南華早報》報導，貝森特跟美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），與何立峰舉行最後一輪準備性會談，除了經貿議題，也開始觸及人工智慧（AI）安全與治理。
稀土安排能否延續 成為重要觀察點
在經貿議題上，雙方尋求延續先前達成的稀土安排。稀土及關鍵礦物的供應，一直是美中經貿關係的重要籌碼。
另一項可能的成果，則是建立美中貿易機制，讓雙方在非敏感產業及商品上，採取較低關稅。這項構想若能推進，等於是在現有貿易休戰之外，建立一個較制度化的交易管道，降低部分商品受到高關稅衝擊的程度。
AI從「科技競爭」走向「安全與治理」對話
除了傳統的關稅與供應鏈，這次美中高層也開始處理AI安全與治理問題。過去雙方主要聚焦於先進晶片、技術及出口管制，如今談判範圍進一步延伸。
不過，這部分目前仍屬於雙方開始建立對話的階段，尚不能視為美中已經形成共同規範。
能否端出成果？留待「川習會」揭曉
貝森特與何立峰此次會談的意義，不只是處理雙邊經貿爭端，更在於替「川習會」尋找可以具體落地的交換條件。
如果稀土供應安排能夠延續，非敏感商品降關稅機制也取得進展，再加上AI安全對話正式建立，美中都可能在24日的峰會上各自取得可對外說明的成果。
貝森特在與何立峰會晤後，於X平台發文，寫道：「美中元首在華府舉行歷史性峰會前，何立峰和我在紐約市，繼續討論美中經貿關係」，聲稱這些談話有助川普推動美國經濟利益，向美國民眾交出成績單奠下基礎。
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稀土安排能否延續 成為重要觀察點
在經貿議題上，雙方尋求延續先前達成的稀土安排。稀土及關鍵礦物的供應，一直是美中經貿關係的重要籌碼。
另一項可能的成果，則是建立美中貿易機制，讓雙方在非敏感產業及商品上，採取較低關稅。這項構想若能推進，等於是在現有貿易休戰之外，建立一個較制度化的交易管道，降低部分商品受到高關稅衝擊的程度。
AI從「科技競爭」走向「安全與治理」對話
除了傳統的關稅與供應鏈，這次美中高層也開始處理AI安全與治理問題。過去雙方主要聚焦於先進晶片、技術及出口管制，如今談判範圍進一步延伸。
不過，這部分目前仍屬於雙方開始建立對話的階段，尚不能視為美中已經形成共同規範。
能否端出成果？留待「川習會」揭曉
貝森特與何立峰此次會談的意義，不只是處理雙邊經貿爭端，更在於替「川習會」尋找可以具體落地的交換條件。
如果稀土供應安排能夠延續，非敏感商品降關稅機制也取得進展，再加上AI安全對話正式建立，美中都可能在24日的峰會上各自取得可對外說明的成果。
貝森特在與何立峰會晤後，於X平台發文，寫道：「美中元首在華府舉行歷史性峰會前，何立峰和我在紐約市，繼續討論美中經貿關係」，聲稱這些談話有助川普推動美國經濟利益，向美國民眾交出成績單奠下基礎。