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台南鍘美藝術節辦桌菜色超澎湃！帝王蟹整隻上桌 一人一份桶冰、水果禮盒

包括紅白炸湯圓、焦糖烏魚子、佛跳牆、蒸石斑、芝士焗烤帝王蟹、櫻花蝦荷香米糕、魷魚螺肉蒜、封肉、美式豬肋排、龍蝦三明治等，另準備南部辦桌常見的大桶冰、水果禮盒，甚至每桌還附贈一罐金門高粱酒。

鍘美藝術節辦桌菜色浮誇！台南人吃完卻尷尬：難吃到驚艷

台南鍘美藝術節20日進入第3天，晚間迎來首場「辦桌觀戲日」，事前開賣便迅速完售的250桌全部到位，從下午開始，盛昌外燴團隊便忙著備料、出菜，現場一路忙到開席。當晚菜色從佛跳牆、蒸石斑到整隻帝王蟹、龍蝦三明治通通上桌，還加碼每人一份水果禮盒及一桌一罐金門高粱酒，澎湃程度掀起網友熱議。依主辦單位公布資訊，本次由盛昌外燴團隊負責掌廚，菜單相當豐富，有網友在社群曬出當天菜色，忍不住直呼：「台南辦桌真的沒有在客氣的！」從照片中可見，帝王蟹直接整隻上桌，還有大塊封肉、整尾蒸石斑，以及手路菜龍蝦三明治，盤子中央更以浮誇松樹造型擺盤，冷盤也加入小燈泡裝飾，視覺效果相當吸睛。更讓人意外的是，原本以為每人一桶冰淇淋、再搭配蘋果就已經是甜點收尾，沒想到最後還送上水果禮盒，而且同樣是一人一份，讓網友驚呼：「太扯了太扯了！」相關照片曝光後，不少人認為以每人1680元的價格來看，菜色與份量相當有誠意，「這個菜色+華麗擺盤覺得1680/人真的不貴耶」、「水果禮盒也太讚了吧，這個一桌堪比餐廳一萬多以上等級」、「這真的徹底展現台南人好客精神，怕你吃不飽還要給你帶回家」、「一人一桶冰淇淋已經很扯了，水果禮盒還是一人一盒。」不過，菜色看起來豐盛，實際味道卻引發另一波討論。有網友直言：「口味也很驚艷….難吃到驚艷…」，並逐項指出，炸湯圓端上桌時已經冷掉、口感不佳，封肉則是硬到不行；櫻花蝦荷香米糕搭配帝王蟹的米糕甚至出現米心沒熟、吃起來偏硬的問題，帝王蟹本身也吃不出鮮甜滋味，「口味很主觀，對我來說就…很有創意，但都不行。」對於網路上的正反評價，有人認為，這場辦桌最吸睛的確實是視覺呈現，光看擺盤就能感受到主辦與外燴團隊的用心，「連台南人都會驚艷。」不過，台南人向來對美食有自己的標準，「好不好吃，台南人也沒有在客氣的，已經看到留言區的人點出菜色問題了，對於食物，我們台南人果然還是很嚴苛。」