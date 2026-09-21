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示警張善政不要掉以輕心

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（20）日晚間跨區到桃園，與民進黨桃園市長參選人黃世杰合體掃中壢夜市，吸引大批支持者提前到場等候，人潮一路從人行道延伸到馬路。對此，國民黨籍桃園市議員詹江村坦言，沈伯洋在中壢的「盛況激情」在桃園過去確實相當罕見，直言原本覺得沈伯洋被「造神」的過程很好笑，「沒想到讓他造神成功，現在聲勢這麼浩大，確實有點笑不出來」，並直接提醒桃園市長張善政「不要掉以輕心」。沈伯洋昨晚與黃世杰、行政院秘書長張惇涵及多名綠營桃園市議員、參選人前往中壢觀光夜市掃街。沈伯洋抵達前現場就已聚集大量支持者，甚至有人提早數小時到場排隊，沈伯洋與黃世杰也先在夜市外與支持者簽名、合照，直到晚間近10時才正式進入夜市。對此，詹江村發文表示，「媒宣的威力不容小覷，張善政不要掉以輕心，沈伯洋在中壢的盛況激情，確實在桃園過去很罕見。」詹江村接著提到，沈伯洋出道前沒人知道他是誰，忽然間橫空出世冒出來；尤其他的言論一直都很可笑，所以藍營的人殷盼他參選。一開始綠媒都說他好帥，種種造神過程讓人想笑，沒想到讓他造神成功，現在聲勢這麼浩大，確實有點笑不出來。詹江村最後表示，但時間只要久了，草包終究還是草包，激情的青鳥現在傾巢而出，以後誇張的舉動也會增加，現抵制鬍鬚張，下一個是誰？很快地，他們很快地，就會再度引起社會反感，畢竟沈伯洋真的沒東西，畢竟青鳥還是青鳥。