2026愛知・名古屋亞運棒球台韓大戰今（21）日登場，中華隊沒有如外界原先預期推出王彥程或林昱珉，而是把先發重任交給20歲合作金庫右投林佾葳。乍看之下，這是相當大膽的安排，但若從林佾葳近一年在業餘賽場的表現、教練團對他的評價，以及國際賽使用邏輯來看，這並非臨時起意的「奇兵」，而是有跡可循的選擇。從林佾葳近一年在業餘成棒的實戰數據、教練團長期的心理素質評價，以及國際短期賽的投手調度邏輯，便能清楚看出這項安排並非賽前臨時起意，而是中華隊精心謀劃的「3層戰略考量」。
理由一：無懼大場面的心理素質 首戰最重抗壓穩定度
在亞運等國際一級賽事中，首戰面對宿敵韓國的高壓環境，與一般例行盃賽有著天壤之別。首戰的勝負不僅直接影響分組排名與複賽主客場優勢，更會牽動牛棚消耗與後續賽程的調度節奏。因此，教練團在決定先發人選時，考量的首要條件絕對是面對逆境時的心態成熟度。
中華隊總教練湯登凱在評估林佾葳時，便曾多次公開點出他的核心特質，「控球與協調性俱佳，在場上極具大將之風，完全不會把緊張情緒顯露在外」。身為合作金庫近年重點栽培的新生代王牌，林佾葳在投手丘上展現出的從容與節奏掌控，正是他能越級接下首戰重任的最大本錢。
國際賽的臨場往往充滿變數，陌生裁判的好球帶浮動、或是開局無人出局得點圈有人等危機。在極端壓力下，唯有不輕易自亂陣腳、能穩定將球投進捕手設定位置的投手，才能避免在首局就因保送而陷入連續失分泥淖。林佾葳被賦予這項任務，最核心的原因正是教練團對其臨場抗壓能力的高度信任。
理由二：非憑空冒出的新人 實戰投出表現
年僅20歲的林佾葳雖然在2024年中職選秀會上未獲青睞，但他進入業餘成棒體系後的成長曲線卻相當扎實。回顧近期高張力大賽，其中2025年爆米花聯盟冠軍戰代表合作金庫迎戰台中台壽霸龍，林佾葳在單場決勝壓力下先發力投7局，用球數突破100球，僅被敲出3支零星安打，飆出9次三振、僅1次四壞保送，繳出完美的無失分代表作。該役他不僅率隊登頂奪冠，個人更大舉包辦賽會最有價值球員（MVP）與三振王。另外，2026年四國菁英賽，在面對韓國隊的交手中，林佾葳曾登板中繼3.2局，僅被擊出1支安打且無失分。
理由三：破除單場奇兵迷思！ 拆解亞運輪值佈局
效力韓職韓華鷹二軍的左投王彥程，本季在韓職戰績斐然且長年熟悉韓國打線，確為外界預期的首選；但據相關外電報導，韓華球團在放行其參賽時，對於登板間隔與單場用球量設有嚴格的使用規範。在投球局數與出賽頻率受限的情況下，若中華隊在預賽首戰就消耗掉王彥程的投球額度，複賽面對強敵或關鍵戰役時，調度彈性將大幅縮減。
因此，由林佾葳扛起預賽首戰，既給了這位業餘王牌展現身手的頂級舞台，同時也為王彥程、林昱珉等主力投手保留了極大的戰略彈性，確保中華隊在漫長賽期中能維持穩固的後續輪值戰力。
非單靠「陌生感」取勝 前3局進壘點與速差成真正勝負手
南韓媒體在賽前將林佾葳視為「2018年雅加達亞運吳昇峰的翻版」，試圖以「合庫奇兵重現」渲染緊張氣氛。然而單憑「情蒐缺乏」或「打者陌生」絕不足以擊敗強悍的KBO明星打線。
林佾葳此役能否克敵制勝，真正的技術分水嶺在於控球穩定度。若他能精準將變化球壓在好球帶下緣、透過速差引誘打者擊出滾地球，在前3局把失分壓制在低比分區間，就能成功為中華隊打線爭取適應郭彬破150公里火球的充裕時間，力拚亞運開門紅。
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在亞運等國際一級賽事中，首戰面對宿敵韓國的高壓環境，與一般例行盃賽有著天壤之別。首戰的勝負不僅直接影響分組排名與複賽主客場優勢，更會牽動牛棚消耗與後續賽程的調度節奏。因此，教練團在決定先發人選時，考量的首要條件絕對是面對逆境時的心態成熟度。
中華隊總教練湯登凱在評估林佾葳時，便曾多次公開點出他的核心特質，「控球與協調性俱佳，在場上極具大將之風，完全不會把緊張情緒顯露在外」。身為合作金庫近年重點栽培的新生代王牌，林佾葳在投手丘上展現出的從容與節奏掌控，正是他能越級接下首戰重任的最大本錢。
國際賽的臨場往往充滿變數，陌生裁判的好球帶浮動、或是開局無人出局得點圈有人等危機。在極端壓力下，唯有不輕易自亂陣腳、能穩定將球投進捕手設定位置的投手，才能避免在首局就因保送而陷入連續失分泥淖。林佾葳被賦予這項任務，最核心的原因正是教練團對其臨場抗壓能力的高度信任。
年僅20歲的林佾葳雖然在2024年中職選秀會上未獲青睞，但他進入業餘成棒體系後的成長曲線卻相當扎實。回顧近期高張力大賽，其中2025年爆米花聯盟冠軍戰代表合作金庫迎戰台中台壽霸龍，林佾葳在單場決勝壓力下先發力投7局，用球數突破100球，僅被敲出3支零星安打，飆出9次三振、僅1次四壞保送，繳出完美的無失分代表作。該役他不僅率隊登頂奪冠，個人更大舉包辦賽會最有價值球員（MVP）與三振王。另外，2026年四國菁英賽，在面對韓國隊的交手中，林佾葳曾登板中繼3.2局，僅被擊出1支安打且無失分。
理由三：破除單場奇兵迷思！ 拆解亞運輪值佈局
效力韓職韓華鷹二軍的左投王彥程，本季在韓職戰績斐然且長年熟悉韓國打線，確為外界預期的首選；但據相關外電報導，韓華球團在放行其參賽時，對於登板間隔與單場用球量設有嚴格的使用規範。在投球局數與出賽頻率受限的情況下，若中華隊在預賽首戰就消耗掉王彥程的投球額度，複賽面對強敵或關鍵戰役時，調度彈性將大幅縮減。
因此，由林佾葳扛起預賽首戰，既給了這位業餘王牌展現身手的頂級舞台，同時也為王彥程、林昱珉等主力投手保留了極大的戰略彈性，確保中華隊在漫長賽期中能維持穩固的後續輪值戰力。
非單靠「陌生感」取勝 前3局進壘點與速差成真正勝負手
南韓媒體在賽前將林佾葳視為「2018年雅加達亞運吳昇峰的翻版」，試圖以「合庫奇兵重現」渲染緊張氣氛。然而單憑「情蒐缺乏」或「打者陌生」絕不足以擊敗強悍的KBO明星打線。
林佾葳此役能否克敵制勝，真正的技術分水嶺在於控球穩定度。若他能精準將變化球壓在好球帶下緣、透過速差引誘打者擊出滾地球，在前3局把失分壓制在低比分區間，就能成功為中華隊打線爭取適應郭彬破150公里火球的充裕時間，力拚亞運開門紅。
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