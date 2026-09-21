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▲林佾葳曾於2025爆米花聯盟冠軍戰繳出7局無失分奪MVP，今年亦在四國賽中繼壓制韓國。（圖／中華棒協提供）

2026愛知・名古屋亞運棒球台韓大戰今（21）日登場，中華隊沒有如外界原先預期推出王彥程或林昱珉，而是把先發重任交給20歲合作金庫右投林佾葳。乍看之下，這是相當大膽的安排，但若從林佾葳近一年在業餘賽場的表現、教練團對他的評價，以及國際賽使用邏輯來看，這並非臨時起意的「奇兵」，而是有跡可循的選擇。從林佾葳近一年在業餘成棒的實戰數據、教練團長期的心理素質評價，以及國際短期賽的投手調度邏輯，便能清楚看出這項安排並非賽前臨時起意，而是中華隊精心謀劃的「3層戰略考量」。在亞運等國際一級賽事中，首戰面對宿敵韓國的高壓環境，與一般例行盃賽有著天壤之別。首戰的勝負不僅直接影響分組排名與複賽主客場優勢，更會牽動牛棚消耗與後續賽程的調度節奏。因此，教練團在決定先發人選時，考量的首要條件絕對是面對逆境時的中華隊總教練湯登凱在評估林佾葳時，便曾多次公開點出他的核心特質，「控球與協調性俱佳，在場上極具大將之風，完全不會把緊張情緒顯露在外」。身為合作金庫近年重點栽培的新生代王牌，林佾葳在投手丘上展現出的從容與節奏掌控，正是他能越級接下首戰重任的最大本錢。國際賽的臨場往往充滿變數，陌生裁判的好球帶浮動、或是開局無人出局得點圈有人等危機。在極端壓力下，唯有不輕易自亂陣腳、能穩定將球投進捕手設定位置的投手，才能避免在首局就因保送而陷入連續失分泥淖。林佾葳被賦予這項任務，最核心的原因正是教練團對其臨場抗壓能力的高度信任。年僅20歲的林佾葳雖然在2024年中職選秀會上未獲青睞，但他進入業餘成棒體系後的成長曲線卻相當扎實。回顧近期高張力大賽，代表合作金庫迎戰台中台壽霸龍，林佾葳在單場決勝壓力下先發力投7局，用球數突破100球，僅被敲出3支零星安打，飆出9次三振、僅1次四壞保送，繳出完美的無失分代表作。該役他不僅率隊登頂奪冠，個人更大舉包辦賽會最有價值球員（MVP）與三振王。在面對韓國隊的交手中，林佾葳曾登板中繼3.2局，僅被擊出1支安打且無失分。效力韓職韓華鷹二軍的左投王彥程，本季在韓職戰績斐然且長年熟悉韓國打線，確為外界預期的首選；但據相關外電報導，韓華球團在放行其參賽時，對於登板間隔與單場用球量設有嚴格的使用規範。在投球局數與出賽頻率受限的情況下，若中華隊在預賽首戰就消耗掉王彥程的投球額度，複賽面對強敵或關鍵戰役時，調度彈性將大幅縮減。因此，由林佾葳扛起預賽首戰，既給了這位業餘王牌展現身手的頂級舞台，同時也為王彥程、林昱珉等主力投手保留了極大的戰略彈性，確保中華隊在漫長賽期中能維持穩固的後續輪值戰力。南韓媒體在賽前將林佾葳視為「2018年雅加達亞運吳昇峰的翻版」，試圖以「合庫奇兵重現」渲染緊張氣氛。然而單憑「情蒐缺乏」或「打者陌生」絕不足以擊敗強悍的KBO明星打線。林佾葳此役能否克敵制勝，真正的技術分水嶺在於。若他能精準將變化球壓在好球帶下緣、透過速差引誘打者擊出滾地球，在前3局把失分壓制在低比分區間，就能成功為中華隊打線爭取適應郭彬破150公里火球的充裕時間，力拚亞運開門紅。