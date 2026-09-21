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川習會24日將登場，將會討論美中AI模型與關鍵礦物，對於科技股有拉抬效果。台股今（21）日平盤開出，開盤漲至47207點，上漲27點。截至9時16分，台股持續走揚，漲至47329點，上揚261點，成交量為2090億元。台積電（2330）開盤價格來到2445元，下跌15元；早盤則撥亂反正，上揚至2470點，上漲10元。烏克蘭無人機大規模襲擊莫斯科煉油廠引發火災、10年期美債殖利率維持高檔震盪等利空頻出爐，壓抑美股道瓊指數走跌95.4點。所幸Anthropic週五傳出營收大幅成長的消息，美國晶片股延續強勁漲勢，韓國研調報告預估今年全球半導體市場將翻倍達1.6兆美元且記憶體供應緊俏至明年，美股終場漲多跌少，幅度介於跌0.18%至漲2.78%，台積電ADR上漲1.02%，台指期夜盤下跌23點。另外，美國總統川普宣布將成立「AI部隊」力保技術領先，美中高層亦展開「川習會」前會談聚焦AI模型與關鍵礦物，進一步鞏固科技產業多頭架構。