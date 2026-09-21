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▲道奇右投席漢（Emmet Sheehan）在牛棚日扮演關鍵長中繼角色，主投5.1局僅被敲1安、無失分並狂飆9K，幫助球隊3：1擊敗巨人。（圖／美聯社／達志影像）

對戰 比數 費城人 @ 大都會 費城人 7：2 大都會 皇家 @ 海盜 皇家 3：4 海盜 運動家 @ 守護者 運動家 0：1 守護者 紅襪 @ 光芒 紅襪 1：5 光芒 小熊 @ 紅人 小熊 9：1 紅人 勇士 @ 太空人 勇士 4：2 太空人 老虎 @ 白襪 老虎 1：8 白襪 國民 @ 紅雀 國民 3：5 紅雀 藍鳥 @ 遊騎兵 藍鳥 7：2 遊騎兵 水手 @ 落磯 水手 2：1 落磯 雙城 @ 天使 雙城 8：0 天使 馬林魚 @ 教士 馬林魚 3：7 教士 洋基 @ 響尾蛇 洋基 4：8 響尾蛇 巨人 @ 道奇 巨人 1：3 道奇 釀酒人 @ 金鶯 進行中，釀酒人2：0領先

台灣時間 對戰 客隊預計先發 主隊預計先發 9/22 06:35 藍鳥 @ 金鶯 Trey Yesavage（右） Shane Baz（右） 9/22 06:40 國民 @ 老虎 Jackson Kent（左） River Ryan（右） 9/22 09:45 雙城 @ 巨人 Bailey Ober（右） Landen Roupp（右）

美國職棒大聯盟（MLB）台灣時間今（21）日持續進行例行賽，底特律老虎台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）連續第4場面對芝加哥白襪先發，擔任第3棒、三壘手，可惜未能延續日前單場4安、敲出本季第10轟的火燙手感，全場4打數沒有安打、吞下2次三振，老虎最終也以1：8敗給白襪，確定本季無緣季後賽。另一場焦點戰，洛杉磯道奇靠著席漢（Emmet Sheehan）5.1局無失分、9次三振的強勢長中繼，以3：1擊敗舊金山巨人，完成系列賽3戰橫掃並拉出4連勝。李灝宇本場繼續受到老虎教練團重用，排在中心棒次第3棒並鎮守三壘，不過面對白襪投手群沒有找到突破口，4打數沒有安打，遭到2次三振，留下3個殘壘，賽後本季打擊率降至2成62。值得一提的是，李灝宇才在本系列賽第2戰繳出生涯代表作，單場5打數敲出4支安打，包括本季第10發全壘打，貢獻3分打點、跑回2分，幫助老虎一度從大幅落後中逆轉白襪。隔天他也敲出2支安打，因此即使今日遭到封鎖，近期打擊內容仍是老虎年輕打線的重要觀察焦點。老虎此役打線整體同樣遭到壓制，全場只有6支安打，前7局全部掛零，直到8局才靠著克拉克（Max Clark）的高飛犧牲打攻下唯一分數。白襪則從2局開始取得領先，4、5局持續追加，8局再補上2分，最終以8：1收下勝利，4連戰拿下3勝1敗。道奇與巨人的系列賽最終戰，道奇採取牛棚車輪戰，由德雷爾（Jack Dreyer）擔任開局投手，首局因保送、牽制失誤與安打先失1分，不過接手的席漢完全封鎖巨人打線，5.1局只被敲1支安打、送出1次保送，狂飆9次三振，沒有失分。道奇打線直到6局才甦醒，艾德曼（Tommy Edman）敲出陽春全壘打追成1：1；7局孟西（Max Muncy）與德保拉（Josue De Paula）接連上壘，赫南德茲（Enrique Hernández）適時二壘安打打破僵局。8局孟西再補上帶有打點的安打，道奇取得3：1領先，最終由史考特（Tanner Scott）守住勝利。道奇完成主場對巨人的3連戰橫掃，同時豪取4連勝，戰績來到96勝60敗。更重要的是，道奇在國聯前2種子與季後賽首輪輪空競爭中持續保持優勢，目前仍領先勇士4場勝差，例行賽剩下6場。以下時間與日期均以台灣時間計算；釀酒人與金鶯之戰截至截稿前仍在進行。明日MLB僅安排3場比賽，其中老虎回到底特律迎戰華盛頓國民。老虎已宣布，在史庫柏（Tarik Skubal）交易案中從道奇取得的右投萊恩（River Ryan）將升上大聯盟迎來轉隊後首戰，也是他自2024年以來首度站上大聯盟投手丘。