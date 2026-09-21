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2026年名古屋亞運桌球團體賽事持續進行，中國男女團雙雙以小組頭名晉級淘汰賽。然而，在男團中國交手卡達的比賽中，卻出現了令人啼笑皆非的烏龍事件。中國好手王楚欽明明在場上強勢連下三城，亞運官網與現場計分系統卻將比分「完全寫反」，一度顯示王楚欽以0：3落敗，引發外界熱議。在對陣卡達的第二輪賽事中，迎來本屆亞運首秀的王楚欽以11：5、11：6、11：4直落三局，輕鬆擊敗對手阿卜杜拉。但因為該場比賽缺乏轉播訊號，許多球迷只能透過官網實時數據關心戰況，沒想到官方系統大出包，將雙方局分完全顛倒。當王楚欽取得2：0領先時，網頁竟顯示他0：2落後，第三局甚至一度出現「0：3」的荒謬比分。王楚欽賽後受訪時無奈透露：「打到第三局9：3才發現，感覺打半天自己要輸了。」他隨即向裁判示意核實，比分才得以修正。對此，賽事解說員郭焱忍不住吐槽：「開國際玩笑呢！」前國手侯英超也直言這是「太低級的錯誤」。截至目前，大會僅修正了數據，並未對此烏龍事件發布正式說明。儘管遭遇計分烏龍，中國男團的實力依舊碾壓對手。面對卡達，除了王楚欽強勢取勝外，林詩棟更打出11：1、11：2、11：1的懸殊比分，三局僅讓對手拿4分；首次出戰亞運的向鵬也以直落三輕取對手。中國隊以3：0完勝，九局總計僅失28分。加上首輪派出的年輕陣容（林詩棟、溫瑞博、黃友政）同樣以3：0擊敗澳門，中國男團以兩戰全勝、一局未失的完美姿態挺進淘汰賽。女團方面，中國隊上午先以3：0輕取尼泊爾順利開胡，但在下午碰上澳門隊時卻遭遇亂流。擔任第一點的現任世界球后王曼昱，意外以1比3（9：11、9：11、11：7、11：13）不敵代表澳門出戰的前中國名將朱雨玲，吞下國乒本屆亞運首敗。所幸傷癒復出的孫穎莎及時穩住陣腳，先是以直落三橫掃梁安娜扳平大比分；隨後蒯曼也在第三點以3：0擊敗關卓琳。第四盤孫穎莎再度披掛上陣，以11：5、11：7、11：1力退朱雨玲，個人獨拿兩分，幫助中國女團以3：1有驚無險地逆轉澳門，順利晉級。賽後王曼昱坦言自己在場上的專注度與應變較慢，沒能打出精氣神，女隊主帥馬琳也持續陪同她進行賽後檢討，備戰接下來的淘汰賽階段。