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2026年名古屋亞運棒球賽事於今（21）日火熱開打，尋求睽違20年隊史第 2 面金牌的中華代表隊，首戰就要正面交鋒衛冕軍韓國隊。然而，原先被寄予厚望擔綱國家隊「最強守護神」的旅美火球男潘文輝，因所屬美職費城人2A一路殺進東方聯盟總冠軍賽，確定無法趕上亞運行程而抱憾退出。今日他在小聯盟冠軍賽G1關鍵時刻後援登板力壓對手，展現大心臟摘下勝投，可惜無緣當中華隊最強守護神。能飆出破160公里火球的潘文輝，自2024年完成手肘韌帶手術後重返賽場，近期的投球內容相當不錯，日前甚至曾繳出9球送出3上3下、連5場登板無失分的亮眼數據。因此即便中華隊總教練湯登凱與棒協先前持續與美方球團協調，但在費城人2A打進季後賽且闖進冠軍決賽後，球團希望這名後援戰力留在美國爭冠，迫使潘文輝最終只能退出亞運。在台韓大戰前夕，費城人2A與老虎2A展開採3戰2勝制的東方聯盟冠軍賽。潘文輝於8局下兩隊0：0僵局時登板，雖一上場投出保送又被跑者盜上二壘，落入得點圈有人的危機，但他先是飆出精彩三振，再製造內野滾地球誘使對方打出雙殺，以變相的3上3下安全下莊。9局上隊友突破封鎖拿下關鍵1分，終場費城人2A就以1：0奪下冠軍戰開門紅，後援1局用12球、無失分的潘文輝也順利將勝投收進口袋。至於潘文輝在中華隊的位置將由誰頂替？棒協日前確定由25歲的台電棒球隊右投郭定泓入隊。畢業於國立體大的郭定泓過去曾入選U-23世界盃及杭州亞運中華培訓隊，同樣具備出色的國際賽經驗。隨著潘文輝缺席，中華隊第9局的關門重任也將要做出調整。總教練湯登凱先前就表示，針對這項變數先前早已做好預備方案，鎖定由合庫資深投手王政浩坐鎮最後一關，期盼能在亞運關鍵首戰就搶下開門紅。