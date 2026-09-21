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合照看起來太靠近 黃敬雅：現場其實沒有肢體接觸

沈伯洋親自留言緩頰：中間有隔板 還擔心她被人潮壓到

沈伯洋南下高雄掀人潮 近距離合照意外成話題

民進黨高雄市議員參選人黃敬雅日前陪同高雄市長參選人賴瑞隆、台北市長參選人沈伯洋在高雄愛河灣合體造勢，事後她在Threads貼出與沈伯洋的近距離合照，卻因拍攝角度看起來2人距離相當靠近，引發部分網友質疑「越界」、要求她刪文。對此，黃敬雅昨（20）日首度回應，強調當時現場非常擁擠，2人實際上並沒有肢體接觸，自己也已主動聯繫沈伯洋，並向沈太太致意、說明現場情況；沈伯洋隨後也親自留言替她緩頰，表示2人中間其實隔著看板，黃敬雅一路都很注意不要往前靠。黃敬雅昨發文表示，19日活動現場「真的非常擁擠」，整段移動過程幾乎都是人貼著人，自己身後也沒有足夠空間可以拉開距離，因此當時還特別拿著珍珠板稍微遮擋，希望避免不必要的肢體碰觸。她強調，照片因為拍攝角度，看起來2人距離很近，但「現場實際上我們並沒有肢體接觸」。她已主動與沈伯洋聯繫，並向沈伯洋太太致意、說明當時狀況。她表示，沈伯洋夫妻能理解當時就是一個非常擁擠、氣氛又相當熱烈的選舉活動現場。「那張照片也只是在群眾中隨手拍下的趣味畫面。」黃敬雅說，如果真的要說有什麼，「大概就是我那天真的笑得太開心了」。她也坦言，公開場合的1張照片，確實可能因拍攝角度讓外界產生不同感受，網友這2天給她的提醒與建議都有看到，「接下來我會更謹慎、更留意」，也會繼續把心力放在公共議題及自己該做的事情上。對於這場風波，沈伯洋也在黃敬雅貼文下方留言回應，表示「完全不用擔心」，當時2人中間其實有隔板，黃敬雅也一直注意不要往前靠。沈伯洋說，當天現場人潮真的非常猛烈，過程中幾度連站都站不穩，自己反而好幾次擔心黃敬雅會不會被人群擠壓到，尤其人潮密集時，「呼吸的保護很重要」。他也幽默表示，照片本身「很讚」，看起來很有《進擊的巨人》的感覺，「看著都感覺兵長準備飛過來了」。此事緣於黃敬雅在活動結束後貼出的照片中，她站在沈伯洋身後，從其肩膀旁探出頭來，由於鏡頭由下往上拍攝，視覺上讓2人的距離顯得特別接近。照片曝光後，部分網友認為觀感上「太靠近」，有人留言提醒應注意公眾人物的界線與分寸，也有人要求她刪除照片。黃敬雅則表示，自己在沈伯洋進入立法院之前就已經認識他，長期關注並欣賞他在資訊戰、民主韌性、國家安全及人權等公共議題上的投入；19日看到大量民眾一路加油、打氣，現場氣氛非常熱烈，她當下只是單純開心，才留下這張活潑的照片。