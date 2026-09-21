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常運動不等於心血管一定健康 醫：沒症狀也會短時間堵住血管

心肌梗塞不一定痛到受不了 醫：原本可做變得做不到恐成警訊

一名28歲男性在上班時，突然感到胸悶，持續約30分鐘仍未緩解，接著開始冒冷汗，同事察覺異狀，立即撥打119送醫。經檢查發現，男子三條冠狀動脈皆有明顯阻塞，其中一條甚至完全阻塞，確診「急性心肌梗塞」，緊急接受心導管治療，所幸病況獲得控制。患者體重超過100公斤且有抽菸習慣，不知道自己有高血壓、高血脂及糖尿病。台北市立萬芳醫院心臟內科醫師莊再庚指出，臨床上不乏40、50歲甚至更年輕的心肌梗塞患者，有些人發病前沒有明顯症狀，直到送醫才發現自己原來有三高。年輕並非心血管疾病的保護傘，莊再更提醒，尤其有抽菸、三高、肥胖或早發性心血管疾病家族史，更應提早留意自身風險。近年運動風氣盛行，不少人認為固定跑步、健身、體能良好，就代表心血管一定健康。莊再庚說明，規律運動確實有助改善血壓、血糖及血脂，降低心血管疾病風險，但「運動能力很好」與「冠狀動脈沒有斑塊」是兩回事。心肌梗塞最常見的原因，是冠狀動脈內的粥狀硬化斑塊「突然破裂」形成血栓，莊再更指出，即使原本血管只有輕度或中度狹窄、且平時完全沒有症狀，一旦斑塊破裂形成血栓，也可能在「短時間內堵住血管」，引發急性心肌梗塞。心血管健康不能只看「有沒有運動」或健檢報告上「有沒有紅字」。莊再更提到，有些人血壓、血糖或血脂雖未達疾病診斷標準，卻可能長期處於偏高邊緣，經年累月仍會增加動脈粥樣硬化及心血管疾病的風險。莊再更建議，除了定期掌握血壓、血糖及血脂，也應將抽菸、年齡及家族史等危險因子一併納入評估；即使身材正常、生活自律，也不能忽略長期累積的心血管風險。除了危險因子，辨認心肌梗塞警訊同樣重要。莊再庚表示，心肌梗塞不一定會「痛到受不了」，有些患者僅感到胸口壓迫、緊縮，或出現喘、冒冷汗、噁心、頭暈；不適感還可能延伸至肩膀、手臂、背部、頸部或下巴，甚至以上腹悶痛表現，而被誤認為腸胃問題。若出現「原本做得到的事，最近變得做不到」的情況，像是過去走路、爬樓梯都沒有問題，近期卻開始活動一下就胸悶、喘或異常疲憊，休息後才改善，也可能是心肌缺血的警訊。莊再更提醒，「並非所有心肌梗塞發作前都有明顯預兆」，有些患者第一次出現症狀，就已是急性心肌梗塞。一旦出現和平常不同、持續或反覆的胸部不適，就不應繼續在家觀察，更不要自行開車就醫，應儘速撥打119。