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▲賈欣惠（中）保養得宜，她親切地和盧彥勳的哥哥盧威儒（右一）合影。（圖／翻攝自盧威儒FB）

▲謝祖武持續活躍於演藝圈，在兩岸都有知名度。（圖／翻攝自謝祖武FB）

▲屈中恆曾因持有大麻遭逮捕，但他道歉後也努力回歸演藝圈，以演技證明自己。（圖／翻攝自屈中恆藝嚮世界FB）

▲郭昱晴近年轉戰政壇，還當選了立法委員。（圖／翻攝自郭昱晴FB）

▲葉民志淡出演藝圈後轉戰房仲，鮮少於螢光幕上露面。（圖／翻攝自葉民志FB）

經典偶像劇《麻辣鮮師》雖然已在2004年播畢，但仍是許多人心目中的經典。其中，劇中的5位老師近況，也常常引發好奇。飾演個性隨和「童老師」的賈欣惠，在2024年嫁給香港富商後，便漸漸淡出螢光幕，2年前跟老公去網球俱樂部打球時，被網球名將盧彥勳的哥哥盧威儒曝光近照，盧威儒還大讚賈欣惠非常健談、毫無明星架子。除了她以外，《NOWNEWS今日新聞》也整理了謝祖武、郭昱晴、葉民志、屈中恆等人的近況，再給大家掀一波回憶殺。劇中飾演個性溫柔平易近人的國文老師童雅容的賈欣惠今年已47歲，在2012年與經由姊姊介紹認識的金融業高層施健文（Stephen）結婚，賈欣惠婚後定居香港、育有兩名女兒，幾乎不再露面。直到2024年，她經友人介紹與老公到盧彥勳的網球俱樂部打球，盧威儒跟賈欣惠岳父母聊天後，對照Google才發現她是童老師，並一起拍下合照，盧威儒也大讚對方非常健談。58歲謝祖武飾演充滿熱血的體育老師兼導師「徐磊（磊哥）」，他在《麻辣鮮師》播畢後，仍持續在演藝圈活躍，不只演過多部知名影視作品，像是《歡喜來逗陣》、《鎖夢樓》、《初戀的情人》、《安室愛美惠》、《機智校園生活》等，在兩岸都非常活躍。除此之外，謝祖武還涉足舞台劇以及電視節目主持。私生活方面，他與妻子江婷琳在2002年結婚後，於隔年誕下一子謝展榮。兒子也繼承他的衣缽，以演員身分在演藝圈闖盪。飾演「李強（強哥）」的59歲屈中恆，也同樣繼續在演藝圈活躍，曾出演過《天國的嫁衣》、《惡男宅急電》、《命中注定我愛你》、《預支未來》、《華燈初上》、《影后》等作品，還跨界參與舞台劇、及幕後配音工作。雖然屈中恆曾在2006年因持有大麻遭逮捕，但他在道歉後，也一步一步成功回歸演藝圈。私生活方面，屈中恆在2002年與童秀娟（Vicky）結婚後，育有4名女兒。最讓人驚訝的，莫過於就是在劇中飾演愛碎碎念的正直英文老師兼生教組長「萬人美」的郭昱晴。現已56歲的她持續活躍於演藝圈多年，曾演過《天之驕女》、《一個屋簷下》等作品。她也長年從事袖珍藝術創作，並從事多年教學，而在2024年她正式踏入政壇，被列為民進黨不分區名單第12順位，並順利當選成為立法委員。私生活方面，她曾與臺北縣縣長尤清的兒子尤昭文愛情長跑17年並訂婚，但卻因婆媳問題解除婚約。2008年她與林宣廷（Justin Lin）結婚，並於2012年誕下長子。而飾演威嚴又帶點滑稽的訓導主任「黃中興」的55歲葉民志，雖然之後陸續有拍戲，像是《新兵日記》、《一代新兵之八極少年》等，但他在2016年就漸漸因景氣不佳，而選擇淡出演藝圈，回歸他出道前做汽車銷售的老本行，之後又到汐止當房屋仲介，已幾乎退出演藝圈。