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知名連鎖餐飲品牌「鬍鬚張」少東張耀升日前出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，公開表態支持蔣萬安，引發輿論熱議，部分綠營支持者發起抵制。對此，台中市長盧秀燕今（21）日表示，真正的民主，是每個人都有權利表達自己的政治立場，不應因此遭到出征。她呼籲執政黨在這次選舉中重視民主與言論自由，別讓民主持續倒退。盧秀燕上午前往台中市議會備詢前接受媒體訪問，談到鬍鬚張因張耀升表態支持蔣萬安而遭網友出征一事表示，台灣過去一直以民主為榮，而真正的民主，應是人人都有權利表達政治立場，且不因政治選擇不同就遭受網路出征。盧秀燕指出，台灣目前出現民主倒退的情形，民眾有時只是拍攝一張風景照，也可能遭出征或被懷疑。她認為，這場選舉最大的價值，應該是讓外界看見台灣是民主、自由的國家，「人人有權表態，人人有權不被出征」。她希望執政黨能在這次選舉中重視這項價值，避免民主持續倒退。