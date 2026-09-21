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▲東科技大學EM嶺BA校友會慢速壘球社球隊，成軍近3 年來，透過練習與比賽增進校友間情誼與向心力.（圖／嶺東科大提供）

嶺東科技大學EMBA校友會慢速壘球社球隊，參加115年度台中市總統盃壘球賽，在EMBA組一路過關拿下冠軍。球隊成立未滿3年，即在賽事中奪冠，慢壘社現任社長劉芳明表示，成果來自平日持續訓練及比賽中的相互支援，展現校友間的合作默契。現任社長劉芳明說，參賽不只是追求勝負，隊員從一次次練習與比賽中培養默契，在共同目標下彼此協助、相互鼓勵。這次奪冠是全體隊員共同投入的成果，也讓校友間的情誼更加緊密。慢壘社創辦人、前嶺東EMBA校友會理事長陳世敏表示，嶺東科大EMBA在中部辦學近20年，校友來自企業經營、管理及不同專業領域。學校近年除調整課程內容、連結產業實務，也透過校友會及社團活動，讓在校生與畢業校友持續交流。目前嶺東科大EMBA校友會設有高爾夫球、羽毛球、慢速壘球、慢跑、旅遊、美食健走、企業聯誼及歌唱等8個社團，除定期舉辦活動，也參與各校EMBA競賽與交流。校方表示，這些活動讓校友在課堂之外保持聯繫，也提供跨校及跨產業交流機會。嶺東科大副校長兼商管學院院長魏清圳表示，EMBA除提供管理知識與專業進修，校友社群也是延續學習的重要一環。此次慢壘社奪冠，反映隊員長期練習累積的成果，也為校友社團交流增添新紀錄。