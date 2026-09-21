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附近1.6公里就有軍事基地 專家質疑必要性

川普大改華府地標 凱旋門已陷法律戰

鄰近雷根機場 無人機部署再掀安全疑慮

美國總統川普（Donald Trump）改造華府的計畫再添軍事色彩。川普20日宣布，原本為紀念美國建國250週年、計畫在華府附近興建的巨型「凱旋門」，將兼具軍事設施功能，不僅能存放及快速部署大量無人機，屋頂及廣場還將配置狙擊手。這也是川普繼耗資約4億美元的白宮東翼宴會廳舊址園區後，第二度以國家安全為由試圖合理化的重大建案，不過川普並未說明究竟面臨何種具體安全威脅。根據路透社報導，川普在社群平台發文表示，在軍方「強烈要求」下，他已同意將規劃中的凱旋門升級為「頂級軍事綜合設施／凱旋門」（Military Complex/Triumphal Arch）。這座凱旋門預計高達250英尺、約76公尺，造型參考法國巴黎凱旋門，選址鄰近阿靈頓國家公墓，與華府市中心隔著波多馬克河相望。按照川普公布的構想，建築將能儲存並迅速部署大量無人機，屋頂及廣場區域也能安排狙擊手，同時儲存大量狙擊彈藥。不過川普沒有說明為何凱旋門需要具備如此規模的軍事功能，也沒有點名任何具體安全威脅。美國國防部官員向路透社表示，除了川普的發文外，目前沒有其他資訊可以補充。川普聲稱軍事化構想來自軍方要求，但相關理由已引發安全專家質疑。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問、退役陸戰隊上校坎西安（Mark Cancian）指出，強化白宮防禦、擴建地下碉堡等措施還有較明確的安全理由，但將凱旋門軍事化的必要性則較難理解。原因在於凱旋門預定地距離現役的邁爾－韓德森聯合基地（Joint Base Myer-Henderson Hall）僅約1英里（1.6公里），距離五角大廈也只有約2英里。坎西安認為，附近本來就有具備多項軍事能力的設施，因此為何還需要在凱旋門部署類似能力並不清楚；此外，在觀光地標儲存彈藥也可能產生後勤問題，部署狙擊手的實際效益同樣有待釐清。凱旋門是川普大規模改造美國首都計畫的一環，其他項目還包括翻修林肯紀念堂倒影池、重新開發東波多馬克公園高爾夫球場，以及推動在甘迺迪表演藝術中心加入自己的名字。川普先前也以國家安全為由，替耗資約4億美元、在白宮原東翼所在地興建的宴會廳計畫辯護，規劃納入無人機設施、防空洞及其他保護華府的軍事設施。不過凱旋門計畫目前面臨法律挑戰。本月稍早，美國聯邦地區法官楚坎（Tanya Chutkan）下令，川普政府若要在預定地進行任何工程活動，必須提前48小時通知。退伍軍人也提起訴訟試圖阻止興建，主張凱旋門將破壞林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間經過精心設計的歷史景觀軸線。凱旋門距離雷根華盛頓國家機場僅約3000英尺（約914公尺），且位於機場主要進離場航線附近，因此工程本身已引發航空安全疑慮。美國聯邦航空總署（FAA）日前認定，只要凱旋門頂端設置醒目的「永恆之火」燈光標誌，並以投射燈照亮建築，完工後不致構成航空危險。選區涵蓋阿靈頓國家公墓的民主黨籍聯邦眾議員拜爾（Don Beyer）則批評，在如此靠近機場的位置操作大量無人機既危險又不切實際。他並主張，川普將凱旋門與國家安全掛鉤，可能是為了強化政府在相關訴訟中的法律立場；這項說法屬於拜爾對政府動機的政治判斷，白宮目前未對此作出回應。