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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（21）日接受資深媒體人黃暐瀚專訪，過程中提及都更政見團隊內部討論非常激烈，受訪時表示，長照機構不夠、臨托不夠、社宅也不夠，這些全都要有一個基礎，可以用都更快速解決，「無限都更」是自己取的名字，還沒有完全取得專家同意，大家會覺得這個有點中二，但這是自己的目標，希望一旦起了一個頭後，大家會一直想要來都更，「所以叫做『無限都更』」。對於都更政見，沈伯洋表示，現在不管說要做交通安全，因為交通安全跟人行道跟車道的設計有關係，還有現在住宅型的長照機構不夠，台北長照很不夠，臨托場所也不夠，住宅也不夠，社宅也不夠，這一些全部最重要的解決方案都有一個基礎，就是都更要做得到，都更都可以解決這些問題。沈伯洋，所以台北市要怎麼能夠快速的都更，絕對是現在最重要的問題，那要怎麼去快速的都更，就靜待記者會，「無限都更」是自己取的名字，還沒有完全取得專家同意，大家會覺得這個有點中二，但這是自己的目標，希望一旦起了一個頭後，大家會一直想要來都更，「所以叫做『無限都更』」。