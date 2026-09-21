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大聯盟賽程即將進入季後賽，洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）最新受訪時透露，「令和怪物」佐佐木朗希在傷癒回歸後將正式轉戰牛棚，季後賽中也會扮演中繼的角色。另一方面，本季絕大多數時間待在3A的韓國工具人金慧成，雖然被韓媒大幅看衰，但羅伯斯鬆口指出，只要金慧成能改善打擊穩定度，依然有機會搭上季後賽的最後列車。道奇隊近來因傷兵名單的異動引發關注，其中先前因右手中指破皮起水泡而進入傷兵名單的佐佐木朗希，預計將於對陣教士隊的系列賽中復出。隨著史內爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）康復歸隊，道奇隊季後賽預計將由山本由伸、史內爾、葛拉斯諾以及史庫柏（Tarik Skubal）組成四人先發輪值。在先發戰力無虞的情況下，羅伯斯明確表示，佐佐木朗希復出後將被安排在後援位置：「我們基本上只需要4名先發投手，朗希過往也有過優異的救援經驗。」羅伯斯指出，雖然不會一開始就讓他擔綱終結者，但會讓他在比賽中段負責跨局吃局數的工作，甚至不排除視牛棚狀況將他推上第9局關門，發揮他高壓制力的天賦。除了投手的調度外，野手名單同樣備受關注。韓籍好手金慧成今年賽季走得相當艱辛，本季僅在大聯盟獲得43場出賽，自5月底被下放後便一直待在3A磨練。儘管美媒曾分析如今「專職代跑」的戰術價值下降，但羅伯斯受訪時證實，金慧成仍在季後賽名單的討論範圍內。羅伯斯表示，道奇3A的賽季結束後，金慧成預計會來到大聯盟隨隊，教練團也會評估是否將他帶進季後賽名單，「他擁有驚人的速度、優異的守備與盜壘能力，這些都是很有價值的武器。」不過，羅伯斯也直言不諱地指出金慧成升上季後賽名單的唯一條件：「打擊的穩定度與品質」。羅伯斯拿新秀弗里蘭（Alex Freeland）的穩定揮棒作對比，強調金慧成必須減少追打壞球，展現出更穩定的攻擊表現：「坦白說他目前的打擊穩定度還不夠，但如果他能在打擊端提供穩定的貢獻，他絕對能成為我們季後賽相當重要的一份子。」