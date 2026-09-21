朱雨玲有特別研究前隊友的發球，主攻中間與正手短球，讓王曼昱打得很吃力

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對於比賽節奏的掌控與變化也非常多

朱雨玲明顯針對王曼昱的發球局做足了研究，主攻中間與正手短球

在重返國際大賽舞台並面對昔日隊友時，內心百感交集

在賽前，馬琳教練和我們三個人，就已經做好了有可能輸一場甚至兩場的心理準備

▲本屆亞運代表澳門出賽、成功擊敗現任球后的朱雨玲，在重返國際大賽舞台並面對昔日隊友時，內心更是百感交集。（圖／取自WTT flickr）

2026年名古屋亞運桌球團體賽女團小組賽爆出本屆賽事的最大冷門。在中國對陣澳門的比賽中，甫於9月中旬首度登頂女單世界第一的中國好手王曼昱，竟在第一點以1：3（9：11、9：11、11：7、11：13）敗給了傷癒復出、改披澳門戰袍的前中國球后朱雨玲。賽後王曼昱也表示，朱雨玲能力強，特別是節奏變換多，加上自己今天專注度不足，導致吃了敗仗。中國球評程靖淇則表示，面對這場意料之外的失利，王曼昱賽後受訪時並未迴避問題。她坦言自己在場上的調動與專注度做得不夠好，尤其在比分拉鋸時，專注度一下降，應變就跟著變慢。她甚至用一句話形容當時的狀態：「整個人在場上『有點空白』。」王曼昱進一步表示，這場比賽自己沒有打出應有的精氣神，而朱雨玲不僅經驗豐富、能力強，，讓她在首戰就面臨了極大的挑戰。中國前國手程靖淇在解說時也點出，，讓王曼昱在關鍵分的容錯率大幅降低。這屆亞運代表澳門出賽、成功擊敗現任球后的朱雨玲，。她賽後感性地表示：「看了下自己的服裝，再看到中國隊員穿著中國隊隊服站在我面前，心情真的很複雜。」儘管如此，這位31歲的老將依然展現了世界級的頂尖實力與冷靜的賽場智慧。不過在第四盤再度對決孫穎莎時，朱雨玲則坦言「有勁使不出來」，最終以直落三吞敗。在中國隊面臨大比分0：1落後的壓力下，傷癒復出的孫穎莎挺身而出。她先是在第二點以直落三速勝梁安娜扳平戰局，隨後在第四點面對剛剛贏球氣勢正旺的朱雨玲，孫穎莎火力全開，以11：5、11：7、11：1強勢完勝，個人獨拿兩分，幫助中國女團以3：1逆轉澳門。對於王曼昱的爆冷輸球，孫穎莎賽後展現了對隊友的保護與團隊的沉穩。她表示：「包括玲姐（朱雨玲）在內的澳門隊，其實並不是那麼好打。。發生什麼樣的比分都很正常，我們還是得做好自己每一場的本分。」