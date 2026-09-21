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扁迷帶41年珍藏品來簽名

排隊超過800人 簽到傍晚5時仍有百人向隅

第一名早上7點就來 老物、獎狀、阿扁娃娃全出籠

前總統陳水扁昨（20）日在台北舉辦「阿扁也想見到你」補簽會，排隊人潮一路繞過民生社區街區，活動延長到傍晚5時仍有上百人沒能簽到。陳水扁今（21）日一早再發文回顧活動，形容台北站「尬電不斷電」，感謝粉絲多年來支持從未改變，也向沒簽到的民眾致歉，並預告自己最滿意的第一本獄中著作《台灣的十字架》增修再版已付梓，預計下月20日舉辦新書發表，「跑不掉又要辦簽書會！」陳水扁今一早發文表示，「阿扁也想見到你台北站」在志工協助下順利落幕，就像老家30年不變的吊燈，「大家對阿扁的鼓勵與打氣也從未改變」。他提到，活動當天雖然碰上「洋流」等其他活動，加上天氣陰晴不定，時而出太陽、時而下雨，仍未減少支持者到場意願；有人拿著1999年國中時獲得的阿扁簽名，如今已成為長庚醫院醫師，再度前來「補簽」；也有人帶著41年前他參選縣長時的禁書《黨外之路》，還有民眾全家一起翻出昔日市長獎獎狀、模範生獎牌前來。此外，現場還有人牽大型犬一起排隊、帶著如同行李箱大小的工具箱，甚至有人把自己研發的厚重滑輪帶到現場，希望留下陳水扁簽名。對於仍有支持者沒能排到簽名，陳水扁也說：「阿扁要對還沒簽到名的朋友說抱歉，期待下次再見！」這場台北補簽會原訂20日下午1時30分開始，陳致中事後發文透露，眼看現場排隊人潮眾多，還特別請父親「便當吃快一點」，最後提前半小時、下午1時就開始簽名。陳水扁則穿著印有「阿扁魔咒」字樣的上衣現身，在兒子陳致中及工作人員協助下，一路替民眾簽名、合影，中間僅休息約8至10分鐘。原本表定下午4時30分結束，最後一路延長到傍晚5時左右才結束。陳致中估計，當天排隊人數超過800人，即使工作人員已提前拿著「排隊截止」牌說明，仍有不少支持者選擇繼續等候，最後約有100多人未能完成簽名或合照。活動結束後，門外仍聚集許多支持者等待陳水扁離場。陳水扁走出辦公室時，也沿途與民眾握手，並向沒有簽到的人說「拍謝，下次還有機會」。陳致中則在父親上車後留下來，替部分沒能拿到陳水扁簽名的民眾接力簽名；現場工作人員也透露「最近還會再辦」，請支持者持續關注陳水扁社群動態。陳致中表示，活動雖然下午才正式開始，但第一名女性支持者早上7時多就已到場，不到上午9時，凱達格蘭基金會辦公室外便逐漸聚集人潮。排隊隊伍沿著民生社區巷弄一路延伸，甚至繞過整個街區。許多支持者也帶著收藏多年的阿扁相關物品，包括昔日競選布條、阿扁娃娃、帽子、照片、證書及獎牌，希望能再留下簽名。