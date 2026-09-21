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統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基於20日迎來「鏞不止步」引退賽最終戰，儘管終場獅隊以3：4一分之差惜敗富邦悍將，未能用勝利為賽事畫下句點，但賽後的引退儀式卻充滿超越勝負的感動。富邦悍將球團與球迷展現風度，不僅球員列隊與陳鏞基擁抱致意，右外野的富邦應援團更自發性地吹奏起陳鏞基的專屬應援曲，讓他深深向外野鞠躬致謝，完美詮釋了「棒球迷不分你是哪一隊」的動人精神。這場引退賽在場上競爭激烈，場下卻洋溢著滿滿溫情。比賽結束後，富邦悍將全隊並未離場，而是留在場中列隊，一一給予這位台灣棒壇傳奇最溫暖的擁抱。其中，曾在統一獅效力多年的富邦捕手林岱安，更是難掩不捨地淚流滿面。該日引退日活動，最令球迷動容的橋段，是富邦悍將的應援樂隊在看台上吹奏起陳鏞基的應援曲，跨越球隊對抗情緒向「基哥」致敬。這段感人畫面在社群平台上引發熱烈迴響，大批球迷紛紛留言大讚：「這就是想要的棒球，對內競爭，對外團結」、「邦喵一家親」、「謝謝藍色暖男，我邦很暖基哥值得」。面對客場球迷的溫暖與敬意，陳鏞基也特地向外野深深鞠躬表達感謝。陳鏞基賽後坦言，當下內野也在唱應援曲，其實自己沒有聽到，不過他表示一場棒球比賽要有對手才打得成，自己要特別感謝富邦讓比賽這麼精采，兩場比賽都是一分差，「富邦投入很多心血在棒球上面，很感謝他們。」他說自己當下轉身致意，也是想要謝謝富邦球迷，「棒球本來就不分哪一隊，因為國家隊出去比賽，大家都是一起的，大家都是愛棒球的」。本次「鏞不止步」引退系列賽連兩天吸引超過兩萬人湧入亞太棒球場，創下該球場進場人數次高紀錄。面對爆滿的熱情球迷，陳鏞基坦言情緒翻湧，甚至笑稱心情緊張到難以專注，在引退賽打球「比打國際賽還要難」。球團在引退儀式上精心安排了多項橋段，特別邀請陳鏞基的母親擔任開球嘉賓，陪他走完球員生涯最後一哩路。此外，賴清德總統也錄製影片獻上驚喜祝賀，並致贈一支印有「千安、百轟、百盜」偉大紀錄的特製球棒，表彰他對台灣棒球的卓越貢獻。賴總統在影片中感性喊話，期待明年在總統府接見總冠軍隊伍時，能再度見到陳鏞基與統一獅，為這場充滿回憶與感動的引退之夜，畫下最完美的句點。