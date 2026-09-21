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▲戰雲密布！美國急喊撤僑 警告伊朗恐「無預警」關閉領空（圖／美聯社／達志影像）

中東局勢持續升溫之際，美國駐伊朗虛擬大使館（U.S. Virtual Embassy Iran）20日發布最新安全警報，緊急呼籲所有美國公民立刻離開伊朗，並警告當地隨時可能出現航班取消及領空關閉的高度風險，情勢相當緊繃。值得一提的是，這座美國駐伊朗虛擬大使館，其實是美國國務院早在2011年12月設立的線上外交平台，主要功能是在美伊斷交多年後，做為美方跨越外交隔閡、持續與伊朗人民保持交流的窗口。如今這個平台罕見發出如此高規格的撤離警告，也讓外界嗅到情勢升級的濃厚火藥味。大使館在安全警報中措辭強硬，明確指出：「請勿以任何理由前往伊朗，美國公民應立即離開伊朗。」聲明中同時強調，當地安全環境依然「複雜」，隨時可能出現「無法預見的升級」，情勢瞬息萬變，不容大意。大使館進一步建議，身處中東地區的美國民眾應提高警覺，直接與航空公司確認最新航班動態；伊朗陸路邊境口岸的相關通關程序，也可能「無預警」發生變化，呼籲民眾務必提前確認各國最新入境要求，避免受困當地。除了伊朗本身局勢，大使館也特別點名，伊朗支持的葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞武裝）近期已對沙烏地阿拉伯發起一連串敵對行動，其中包括直接攻擊民用機場，美方警告：「這場軍事衝突有可能迅速升級」，區域緊張情勢恐怕一觸即發。美方進一步提出警示，強調美國位於中東及其他地區的外交設施，過去皆曾遭受攻擊紀錄，不排除伊朗或親伊勢力可能將美國相關利益、企業及機構列為報復性打擊目標，安全風險不容小覷。面對日益升溫的地緣政治風險，美國當局建議，目前身處伊朗或周邊地區的美國公民，應盡速登記國務院「智慧旅人登記計畫」（STEP），以便即時接收最新安全資訊與撤離指示；同時應盡量避開示威活動、大型群聚場合及警力密集地點，保持低調行事，降低自身風險曝露。大使館也特別提醒，萬一不幸遭遇空襲情況，民眾應立即遠離窗戶與玻璃門，避開可能的碎片殘骸，並隨時密切關注官方最新通報，以確保自身人身安全。